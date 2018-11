Eindelijk tovert Michel Mulder weer een glimlach op zijn gezicht

Na jaren meer ellende op de ijsbaan te hebben gekend dan hoogtijdagen, mag de de 32-jarige Zwollenaar zich de komende maanden weer meten met de internationale top. Ook broer Ronald en Raaltenaar Jan Smeekens pakten het felbegeerde wereldbekerticket. De opluchting is groot. ,,Als schaatser train je je de hele voorbereiding de pleuris en dan moet je het op twee momenten laten zien’’, verzuchtte Smeekens. ,,Deze kwalificatie en het NK Afstanden tussen kerst en nieuwjaar. Nu is het in elk geval niet voor niets geweest.’’

Volledig scherm Jan Smeekens blaast uit nadat hij zich heeft geplaatst voor de wereldbekers op de 500 meter. © Orange Pictures/Andre Weening

Spanning

Smeekens werd tweede in 35,04 seconden, een honderdste van een seconde achter winnaar Kai Verbij, en slaakte een zucht van verlichting na de wedstrijd. ,,Het was spannend de afgelopen dagen’’, ervaarde hij. ,,Ik had nog geen echte goede wedstrijden gereden en donderdag reed ik tijdens een training vol de boarding in. Met 50 kilometer per uur, pffff. Er stond veel druk op deze wedstrijd. Wel of geen internationale competitie.’’

Rugproblemen

Ronald Mulder kampte de laatste twee weken met ernstige rugproblemen. ,,Ik heb zelfs gedacht dat ik deze wedstrijd niet zou halen’’, reageerde hij. ,,Er valt weinig te winnen, behalve plaatsing. De opluchting is groot. Maar er zat wel veel spanning op, de onwennigheid van het weinige wedstrijden rijden. Aan de andere kant ben ik niet uitzinnig van vreugde. Ik dacht dat het sneller had gemoeten. Maar het was genoeg. Het schaatsen moet beter, dat wel.’’

Ronald klokte gisteravond met 25,22 seconden dezelfde tijd als Michel, net als in 2006 op het NK sprint in Assen. Glimlachend: ,,Na de wedstrijd kwamen we direct naar elkaar toe, lachend. Assen was de laatste keer dat we dit flikten. Nu is hij drieduizendste sneller. Leuk voor hem, maar ik had liever een 34’er gereden. Maar ik ben blij dat ik me heb geplaatst, daar ging het om. En ik was al blij dat ik hier heb kunnen staan. Bij het inrijden tijdens de IJsselcup in Deventer, een paar weken geleden, schoot het in mijn rug. Ik heb lang gedacht dat ik hier niet zou kunnen staan. Ik dank iedereen die er hard aan heeft gewerkt om hier te kunnen staan.’’

Grootste glimlach