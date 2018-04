Eindelijk weer Nederlander in Champions League-finale

Arjen Robben

Natuurlijk, Arjen Robben. Hij speelde de afgelopen acht jaar zelfs drie finales. Twee keer ging het fout. In 2010 verloor Robben met Bayern München van Inter met zijn maatje Wesley Sneijder. Twee jaar later ging hij op herhaling, maar werd Robben de schlemiel in de finale tegen Chelsea. De aanvaller miste in de eigen Allianz Arena bij 1-1 in de verlenging een strafschop. Bayern verloor uiteindelijk de penaltyserie van Chelsea. Maar in 2013 kwam de grote revanche voor Robben. Met de finale in Londen tegen Borussia Dortmund als bekroning van zijn volmaakte loopbaan. Zijn winnende treffer werd er één voor de eeuwigheid. Dit jaar kan Robben, morgen tegen Real Madrid, zijn vierde finale halen.