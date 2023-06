Eindzege niet in gevaar: Mathieu van der Poel wint overtuigend Ronde van België, laatste rit prooi voor Fabio Jakobsen

Van der Poel nam vrijdag de leiderstrui over van landgenoot Fabio Jakobsen met de vierde plaats in de tijdrit. Met een voorsprong van één seconde op nummer 2 Søren Waerenskjold en een top vijf binnen 21 seconden, rekende hij zich echter nog niet rijk.



Van der Poel gaf dan ook na de tijdrit al aan dat hij het liefst zaterdag nog wat tijd wilde pakken. Dat gebeurde gisteren inderdaad op imponerende wijze. De 28-jarige Nederlander kwam na een solo van ruim 36 kilometer alleen over de streep in Durbuy en verstevigde daarmee zijn leidende positie in Baloise Belgium Tour. Vandaag hoefde Van der Poel zich vervolgens nauwelijks in te spannen om de meerdaagse koers te winnen.