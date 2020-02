Eintracht Frankfurt dag na storm naar achtste finales in Europa League

Getafe-coach draait zaken om en hekelt onsportivi­teit Ajax, Wikipedia: ‘Spaanse Toneelclub’

10:53 Trainer José Bordalás van Getafe vond de spelers van Ajax maar slechte verliezers na de zege van zijn ploeg over twee wedstrijden op de club uit Amsterdam. ,,We hebben heel veel verwijten gekregen “zei hij. ,,Maar we bekeren wel verder. Daar zijn we trots op en heel blij mee.”