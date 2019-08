Eintracht Frankfurt heeft Dost bijna binnen, Dolberg op weg naar uitgang bij Ajax

De transferperiode in is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Dost naar Frankfurt

Bas Dost staat voor een vertrek naar Eintracht Frankfurt. De Duitse nummer 7 van afgelopen seizoen meldt via de clubkanalen dat het in verregaande onderhandelingen is met de spits. Dost maakte de afgelopen drie seizoenen een karrenvracht aan goals voor Sporting Lissabon. Hij speelde daarvoor ook al in de Bundesliga, bij VfL Wolfsburg.



Volledig scherm Bas Dost (m) verloor eerder deze maand in de Portugese Supercup ruim van Benfica (5-0). © EPA

Dolberg staat voor vertrek bij Ajax

Kasper Dolberg lijkt voorlopig zijn laatste wedstrijd voor Ajax te hebben gespeeld. De Deense spits ontbreekt in de selectie van de Amsterdamse club voor de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo, aanvang 18.30 uur. Dolberg staat in de belangstelling van TSG 1899 Hoffenheim. De Duitse club, waar Alfred Schreuder de nieuwe hoofdtrainer is, wil de spits graag huren. Hoffenheim heeft concurrentie gekregen van OGC Nice. De Fransen willen Dolberg het liefst definitief inlijven.



Dolberg haalde de afgelopen jaren bij Ajax nooit meer zijn hoge niveau van het seizoen 2016-2017. Hij begon vorige maand nog als basisspeler aan de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Dolberg is de laatste weken bij Ajax in de spits voorbijgestreefd door Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar.

Volledig scherm Kasper Dolberg. © BSR Agency

Neymar buiten selectie

Volledig scherm Thiago Silva (l) en Neymar © EPA Neymar zit voor de tweede week op rij niet bij de wedstrijdselectie van Paris Saint-Germain. De Braziliaan wordt gelinkt aan FC Barcelona en Real Madrid en door alle speculaties kan hij niet bij de selectie zitten, legt trainer Thomas Tuchel zijn keuze uit. Tuchel geeft ook aan dat hij Neymar graag bij de club wil houden en dat zijn toekomst nog onduidelijk is. ,,Als ik aan een sterk PSG denk, dan denk ik aan een team met ‘Ney’.” Neymar trainde vandaag wel mee met het team.

Renato Sanches wil weg bij Bayern

Renato Sanches is zeer ontevreden bij Bayern München. De Portugees heeft nog een contract tot 2021 bij de Duitse landskampioen, maar vindt dat hij te weinig speeltijd krijgt. Ook gisteren zat de middenvelder op de bank en hij moest toezien dat zijn ploeg gelijkspeelde tegen Hertha BSC. ,,Deze situatie is niet goed voor mij. Ik kon voor de tweede keer deze club verlaten, maar Bayern laat mij niet gaan...”



Volledig scherm Renato Sanches © BSR Agency

Joël Piroe wil eredivisie in

Piroe heeft inmiddels een eerste gesprek met Sparta Rotterdam gehad en wil graag op huurbasis de eredivisie in. Trainer Mark van Bommel van PSV staat achter die wens en dus lijkt een transfer een kwestie van tijd, omdat ook technisch manager Henk van Stee van Sparta graag zaken wil doen.



,,Ik luister goed naar Mark van Bommel”, zei Piroe gisteravond. ,,Hij heeft inderdaad aangegeven dat het voor mij goed zou zijn om spelen op eredivisieniveau te gaan ervaren. Dan voel je hoe het bijvoorbeeld is om in tegenstelling tot bij Jong PSV voor veel supporters te spelen en krijg je vaker met pers te maken, naast het feit dat het voetballen op een hoger niveau is.”

Volledig scherm Joel Piroe © BSR Agency

Bayern heeft Coutinho binnen