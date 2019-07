Eintracht weet niets van Ribéry, Bale blijft in Madrid

De transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Ribéry niet in beeld bij Eintracht

Update: Eintracht Frankfurt heeft geen interesse in Franck Ribéry. Dat meldt een woordvoerder van de Bundesligaclub aan het Duitse persbureau DPA. ,,Er zijn geen contractbesprekingen”, aldus de zegsman, die daarmee reageerde op het bericht uit boulevardblad Bild dat de Franse aanvaller zijn carrière zou vervolgen bij Eintracht (zie hier onder). Ribéry (36) heeft na twaalf seizoenen afscheid genomen bij Bayern München en is op zoek naar een andere club.

Bale niet naar China

Volledig scherm Gareth Bale. © REUTERS Een transfer van Gareth Bale naar de Chinese club Jiangsu Suning lijkt van de baan. De club uit de hoogste divisie meldde de komst van twee andere buitenlandse spelers, waarmee Jiangsu Suning het maximaal toegestane aantal van vijf buitenlanders in de selectie heeft. Bovendien zou het bestuur van Bale’s huidige club Real Madrid de transfer van de Welshman hebben geblokkeerd.



Jiangsu Suning bevestigde de komst van aanvaller Ivan Santini. De Kroaat komt over van de Belgische club Anderlecht. Aangezien de club vorige week ook al de Braziliaanse verdediger Miranda weghaalde bij Internazionale, is er in principe geen ruimte voor de komst van Bale. De transferperiode in China eindigt woensdag.

Bale kon naar verluidt voor een salaris van ongeveer 1 miljoen euro per week bij de Chinese club gaan spelen, maar diverse media wisten al snel te melden dat Real Madrid nog een afkoopsom eiste. Voor Jiangsu Suning was dat kennelijk onbespreekbaar. De kans op speeltijd voor Bale bij Real is niet heel groot, omdat coach Zinedine Zidane het niet in hem ziet zitten.

Héctor Moreno vervolgt loopbaan in Qatar

Héctor Moreno (ex-PSV, ex-AZ) vervolgt zijn carrière in Qatar. De 31-jarige Mexicaanse verdediger verruilt Real Sociedad voor Al Gharafa. Hij ondertekent vandaag een driejarig contract. Moreno speelde ook voor AS Roma en Espanyol.

Eintracht Frankfurt aast op Franck Ribéry

De kans is aanwezig dat Franck Ribéry zijn loopbaan toch vervolgt. Volgens Bild is de Franse aanvaller, wiens contract bij Bayern München na twaalf seizoenen niet werd verlengd, mogelijk op weg naar Eintracht Frankfurt. De Duitse tabloid meldt dat de 36-jarige Ribéry in München blijft wonen en dat de club uit het 400 kilometer noorderlijker gelegen Frankfurt contact heeft opgenomen met de zaakwaarnemer van Ribéry. Het zou gaan om een contract voor één seizoen. Zaterdag postte Ribéry foto's op Instagram dat hij flink aan zijn conditie aan het werken is. Arjen Robben, die ook vertrok bij Bayern, meldde eerder deze maand dat hij een punt zet achter zijn indrukwekkende loopbaan.

Massop op weg naar Denemarken

Milan Massop legt wordt vandaag medisch gekeurd door het Deense Silkeborg. De Nederlandse linksback van het Belgische Beveren kwam niet meer voor in de plannen van trainer Adnan Custovic en mocht vertrekken. Massop is oud-speler van De Graafschap, FC Eindhoven en Excelsior.

Volledig scherm Milan Massop. © BELGA

Einde Lukaku-soap in zicht?

ManUnited wil voor donderdag uitsluitsel over een transfer van Romelu Lukaku, zo meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De spits daagde zaterdag op sociale media de volgers uit door een foto te posten met zaakwaarnemer Federico Pastorello, gevolgd door de boodschap: wordt snel vervolgd. Lukaku wacht op een nieuw bod van Inter. De Italiaanse club is zinnens 70 miljoen euro plus bonussen te bieden, maar als de transfer van Dzeko van AS Roma naar San Siro in het slop blijft, wordt er mogelijk met budgetten geschoven en zijn er nog meer centen beschikbaar voor Contes toptarget. United blijft bij zijn standpunt: pas als een prijs van 85 miljoen wordt betaald, is Lukaku te koop.

Hendrix in wachtkamer bij Bologna

Volledig scherm Jorrit Hendrix. © BSR Agency Jorrit Hendrix (24) staat in zijn zestiende seizoen bij PSV open voor een transfer. Hij is in afwachting van eventuele overname door Bologna. De Italiaanse club heeft zich nog niet officieel voor hem gemeld bij PSV en ook geen bod uitgebracht. Wel vinden er gesprekken plaats tussen de zakelijke entourage van Hendrix en het team uit de Serie A. ,,Veel wil ik er niet over zeggen”, gaf Hendrix na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal aan. ,,Zolang ik bij PSV speel, sta ik altijd klaar voor de club. Voor honderd procent.”

Bilal Ould-Chikh niet naar Vitesse

Bilal Ould-Chikh krijgt geen contract bij Vitesse. Volgens Omroep Gelderland heeft de transfervrije aanvaller de club uit Arnhem niet weten te overtuigen. Ould-Chikh was sinds vorige maand op proef bij Vitesse, dat vandaag Miquel Nelom duidelijkheid hoopt te verschaffen. Ould-Chikh (22) was een groot talent bij FC Twente, maar sinds hij in 2015 naar Benfica verkaste zit zijn carrière in het slop. Bij FC Utrecht en het Turkse Denizilspor wilde het niet vlotten.

NEC laat Borgmann lopen

Volledig scherm Proefspeler Axel Borgmann kwam voor NEC in actie in het oefenduel met RKC. © Broer van den Boom NEC gaat niet in zee met testspeler Axel Borgmann. De 25-jarige Duitse linksback was sinds woensdag op proef bij de eerstedivisionist uit Nijmegen. Borgmann speelde vrijdag een helft mee in de oefenwedstrijd tegen eredivisieclub RKC Waalwijk (2-1). De oud-speler van Schalke 04 en VVV-Venlo heeft de technische staf in dat duel en in de trainingen niet kunnen overtuigen. Na het transfervrije vertrek van Leroy Labylle heeft NEC in Souffian El Karouani nog maar één echte linkervleugelverdediger in de selectie.