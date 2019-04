Eintracht zorgt voor stunt, Arsenal, Chelsea en Valencia simpel door

De deadline nadert voor Zwols volleybal op niveau

22:45 Na de degradatie van Coniche Topvolleybal Zwolle is het nog maar de vraag of Zwolle komend seizoen een volleybalteam in de Topdivisie heeft. Als er uiterlijk maandag 22 april geen geld en bestuurlijke mankracht is, dan is het echt gedaan met het Zwolse volleybal op niveau.