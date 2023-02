EK baanwielrennen | Lavreysen klopt Hoogland voor plek in halve finales, Eefting pakt zilver op scratch

Eefting pakt zilver op scratch

Roy Eefting heeft zilver gewonnen op het onderdeel scratch. De Nederlander, zeer actief in de koers, moest in de sprint op de laatste meters alleen de Brit Oliver Wood laten voorgaan. Brons was voor de Fransman Donavan Grondin.

,,Ik denk dat iemand beter was”, reageerde Eefting bij de NOS op de vraag waarom hij de wedstrijd niet won. ,,Het was een heel harde koers, maar Wood was vandaag gewoon echt beter. Je hoopt op meer, maar toen ik hem zag gaan was het al heel snel duidelijk. Het was een zware wedstrijd. Meteen in het begin werd er aangevallen en het was constant vol gas. Ik denk dat het ook de reden is dat ik niet meer echt gesprint heb. Dat was niet gek na zo’n wedstrijd. Ik ben blij dat ik een medaille heb, maar het is jammer dan het geen goud is.”