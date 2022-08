EK-goud Van den Berg, Lavreysen en Hoogland op teamsprint, vrouwen pakken zilver, Hoppezak brons

Conference League Swingend FC Twente plaatst zich overtui­gend voor play-offs tegen Fiorentina

FC Twente heeft zich overtuigend geplaatst voor de play-offs om een plek in de Conference League, waarin Fiorentina de komende twee donderdagen de tegenstander is. De ploeg van Ron Jans won vanavond in De Grolsch Veste in Enschede met 4-1 van FK Cukaricki, dat afgelopen seizoen derde werd in de Servische competitie. Twente won vorige week in Belgrado al met 1-3.

11 augustus