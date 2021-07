EK-held Donnarumma tekent vijfjarig contract bij PSG en kiest voor rugnummer 50

Donnarumma gaat bij PSG per jaar 8 tot 12 miljoen euro verdienen. Bij AC Milan verdiende Donnarumma, die al jaren wordt begeleid door Mino Raiola, de laatste jaren 6 miljoen euro per seizoen. Donnarumma wordt in het Parc des Princes de concurrent van de Costa Ricaan Keylor Navas (34) en de Spanjaard Sergio Rico (27). AC Milan legde vorige maand Mike Maignan, die vorig seizoen kampioen werd met Lille, al vast als opvolger van Donnarumma in San Siro.



Donnarumma werd op 25 februari 1999 geboren in Castellammare di Stabia, iets ten zuiden van Napels. Hij keepte daar van 2003 tot 2013 voor ASD Club Napoli, maar werd op zijn veertiende al voor 250.000 euro vastgelegd door AC Milan. Op 22 februari 2015, drie dagen voor zijn zestiende verjaardag, nam Milan-coach Filippo Inzaghi zijn talentvolle doelman al op in zijn selectie. Inzaghi's opvolger Siniša Mihajlović zag in de zomer van 2015 direct de enorme potentie van Donnarumma en liet hem op 25 oktober 2015 debuteren in de Serie A. Met zijn 16 jaar en 8 maanden werd hij niet de jongste keeper ooit in Italië, want dat record staat al sinds 1980 op naam van Gianluca Pacchiarotti.