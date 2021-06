EK-nieuws in het kort | De Ligt traint ‘gewoon’ mee bij Oranje, Karlsson haakt alsnog af bij Zweden

37-jarige Pandev bijna oudste doelpunten­ma­ker ooit op EK

13 juni Goran Pandev scoorde vanavond de 1-1 namens Noord-Macedonië in de groepswedstrijd van het EK tegen Oostenrijk. Het was niet alleen de eerste goal ooit van het land op het Europees kampioenschap voetbal, maar voor de spits was het ook een persoonlijk succes: hij is nu met een leeftijd van 37 jaar en 31 dagen de één na oudste doelpuntenmaker ooit op het EK.