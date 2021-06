EK-nieuws in het kort | Noord-Macedonië wil straf voor ‘racistische’ Arnautovic

Video Kjaer en Schmeichel bezoeken Eriksen: ‘Prachtig om hem te zien lachen en huilen, te merken dat hij nog leeft’

8:44 Het Deense nationale team is boos op de UEFA en voelt zich tekortgedaan. Na de hartstilstand van Christian Eriksen op het veld tijdens de wedstrijd tegen Finland, moest de ploeg een besluit nemen over het uitspelen van de wedstrijd. Dat was volgens meerdere spelers veel te vroeg.