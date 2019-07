EK-titel in eigen land krijgt bij rolstoelbasketbalsters Jitske en Xena een speciaal plek

Het is niet haar eerste Europese titel, maar dit kampioenschap krijgt toch wel een speciale plek bij de Zwolse Jitske Visser. De Oranje rolstoelbasketbalsters versloegen zondag Groot-Brittanië in de EK-finale.

En alle twaalf speelster van de Nederlands selectie kregen speeltijd. Heel bijzonder, zegt Visser. ,,Maar dat geeft wel de kracht van dit team aan. En een heel fijn gevoel. We hebben hier met zijn allen naar toe gewerkt en als dan iedereen ook in de finale aan bod kan komen is dat een mooie beloning. Iedereen heeft alle gegeven."

Besef

Al was het verschil met de andere landen toch best groot dit EK. Oranje is geen enkele wedstrijd echt in de problemen gekomen. Toch was Xena Wimmenhoeve pas bij het laatste fluitsignaal zeker dat ze er met de titel vandoor zou gaan. De Wijhese speelde de laatste zeven minuten. ,,Maar pas toen ik op de klok zag dat het nog een paar seconden spelen was, realiseerde ik me dat we gewoon weer Europees kampioen werden. Al denk ik dat het echte besef nog moet komen”, zei de basketbalster na de wedstrijd tijdens het barbecuefeestje waarmee Oranje het EK afsloot. ,,Misschien morgenochtend als ik wakker word.”

Volledig scherm Oranje is Europees kampioen. © Orange Pictures/Ilse Schaffers

Al het goud is speciaal, beamen de twee. Maar een Europese titel winnen in eigen land, voor eigen publiek maakt het wel heel bijzonder. Visser: ,,Zeker omdat de druk toch best hoog was. We waren al huizenhoog favoriet voor de titel, maar dan moet je het in eigen land nog wel even doen. En ook alle arbeid die in de weg hier naartoe heeft gezeten. Ik ben blij dat het zich nu allemaal heeft uitbetaald."

Paralympics

Wel met in het achterhoofd dat volgend jaar een nog veel belangrijker seizoen is. Met de Paralympics dat als absoluut hoogtepunt moet gaan werken. Wimmenhoeve: ,,Daar gaat het natuurlijk allemaal om, al is elke titel heerlijk. Maar ik heb de Olympische Spelen nog niet meegemaakt, dus daar kijk ik wel heel erg naar uit.”

Volledig scherm Bo Kramer, Xena Wimmenhoeve en Jitske Visser vieren de zege op Engeland ion de EK-finale. © Orange Pictures/Ilse Schaffers

Ook voor Visser staat het vizier voor volgend seizoen op de Spelen in Tokio. De Zwolse basketbalsters komt in competitie verban uit voor de Duitse kampioen Thuringia Bulls, waar ze haar contract net met een jaar verlengde. ,,In september begint het daar allemaal weer, maar voor mij is het belangrijk dat ik eerst weer volledig herstel van blessures. Ik miste de eerste twee wedstrijden van dit EK door een elleboogblessure, die moet eerste verholpen worden. Daarom ga ik de komende dagen alweer naar het ziekenhuis om dat te laten onderzoeken. Ik denk dat er wat botsplinters moeten worden verwijderd. En ik heb de afspraak met mijn club dat ik voor dat herstel alle tijd krijg. Zeker met oog op fitheid voor de Spelen, maar ook voor de club zelf. Zij willen ook een speelster die zo fit als mogelijk is."