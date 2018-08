El Ghazi op weg naar Villa, El Hamdaoui shopt ook in Utrecht

FC Emmen heeft de selectie versterkt met Stephen Warmolts. De 24-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van eerstedivisionist Helmond Sport, waar hij de laatste drie seizoenen speelde. Warmolts kwam in de jeugd uit voor FC Emmen. In 2009 maakte hij de overstap naar sc Heerenveen. ,,Stephen is een jongen uit de regio, een verdediger die het spel goed leest. Bij Helmond Sport heeft hij bewezen dat hij een ploeg kan neerzetten'', aldus Ben Haverkort, directeur van FC Emmen. Emmen, dat voor het eerst in de eredivisie uitkomt, heeft na twee speelronden drie punten. Zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen Ajax.