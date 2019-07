El Khayati vanwege transfer niet op open dag ADO, Zidane hoopt op snel vertrek Bale

Zidane meldt snel vertrek Bale

Voor Gareth Bale (30) is geen toekomst meer bij Real Madrid. Dat maakte trainer Zinedine Zidane na het verloren duel in de Champions Cup tegen Bayern München duidelijk. De Fransman deed een beroep op liefst 22 verschillende spelers, maar liet Bale negentig minuten op de bank zitten.



Na het duel werd Zidane gevraagd naar de situatie van Bale, in 2013 nog voor ruim 100 miljoen euro aangetrokken. ,,We hopen dat hij snel vertrekt. Het zou het beste zijn voor alle partijen, aan zijn transfer wordt gewerkt. Ik heb niets persoonlijks tegen hem, maar er komt een tijd dat je beslissingen moet nemen. Deze beslissing is van de coach én de speler, want hij kent de situatie. Ik weet niet of het nog 24 of 48 uur duurt, maar hij gaat weg - en dat is het beste voor iedereen.”