Elf extra speelavonden Home Tour: zo ziet het tweede deel eruit

De Home Tour is het alternatief voor het echte darts en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. De PDC heeft nu het tweede deel van het livestreamtoernooi onthuld, met nog eens elf extra speelavonden.

Hoe gaat het toernooi verder?

Als maandag na de 32 opeenvolgende dagen live darts de eerste ronde eindelijk voorbij is, kunnen de groepswinnaars zich rustig voor de tweede fase opmaken. Na een week rust gaat die dinsdag 26 mei van start.



Opnieuw met elke avond groepen van vier. Alleen de winnaar van de dag gaat door naar de laatste acht. In plaats van best of nine legs zijn de partijen met best of elf legs al iets langer.



Op 3 en 4 juni volgt opnieuw een poulefase, er zijn dan nog twee groepen van vier. Daarvan plaatsen de beste twee zich voor de kampioensgroep. Op vrijdag 5 juni is de finale.

Waarom eindigt het op 5 juni?

Niet alleen omdat het ze bij de PDC zo goed uitkomt. 5 juni zien ze nu al als D-day, of Darts day zo u wilt. De Home Tour is een alternatief voor het houden van echte toernooien. Tot in juni is alles afgelast dan wel uitgesteld, maar daarna wordt het spannend. De PDC heeft afgelopen week al gecommuniceerd dat ze op 5 juni met nieuws naar buiten willen komen.

Achter de schermen zijn ze bij de PDC druk bezig met verschillende scenario’s. Voorzitter Barry Hearn heeft al aangegeven dat het darts één van de sporten kan zijn die als eerste weer opstart. Ondanks het internationale karakter van de sport, want in de Home Tour zien we naast Nederlanders en Britten ook darters uit Australië, Canada en Hongkong.

Volledig scherm Ook in Australië wordt meegedaan aan de Home Tour. Simon Whitlock is een van de darters. © BSR Agency

Vanuit huis kan het allemaal, darters straks allemaal op een locatie krijgen is wat anders dan ze vragen thuis een webcam op te hangen en voor een fatsoenlijke internetverbinding te zorgen. Het belooft een grote uitdaging te worden, maar Hearn heeft al laten weten creatief te zullen zijn. Mogelijk is de World Matchplay in juli straks weer het eerste echte toernooi.

Maar eerst is er dus nog de Home Tour. PDC-directeur Matthew Porter kijkt al uit naar de elf extra avonden. Hij vindt het ‘fantastisch’ dat 101 van de 128 tourkaarthouders zich hebben aangemeld. Nu is hij benieuwd wie de kampioen van het thuisdarten zal zijn.

Wie is favoriet?

Lastig te zeggen, ook omdat een aantal hooggeplaatste spelers deze week nog een herkansing krijgt. Peter Wright, Gerwyn Price en Michael Smith konden ondanks een favorietenrol hun groep niet winnend afsluiten. Omdat niet alle 128 tourkaarthouders meededen, zijn er in de laatste week extra plekken vrij.

Zeker in een kort format liggen verrassingen op de loer. Zo won Martijn Kleermaker thuis in Hierden al van voormalig WK-finalist Smith. Naast Kleermaker zijn ook Geert Nentjes en Jelle Klaasen door. Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode zijn de laatste Nederlanders die nog een kans krijgen om bij de laatste 32 te komen.