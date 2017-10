Elfsteden-icoon George Schweigmann overleden

Schweigmann was onder meer een kwart eeuw bestuurslid van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. In die hoedanigheid besloot hij in 1986 in samenspraak met andere bestuursleden een startbewijs te verlenen aan de toenmalige kroonprins Willem-Alexander, aangezien voorzitter Jan Sipkema en ijsmeester Henk Kroes op dat moment de route controleerden.



Sinds hij zijn eerste Elfstedentocht op zeventienjarige leeftijd voltooide, gold Schweigmann als een autoriteit als het ging om kennis van de Tocht der Tochten. Zo werkte hij mee aan diverse historische uitzendingen van Andere Tijden Sport, waarin oude vetes en conflicten rond het Elfstedenijs werden belicht. Volgens Schweigmann jr. leverde zijn vader ook deels elementen aan voor het scenario van de speelfilm De Hel van '63 (2009), een film over de helletocht van 1963 die werd gewonnen door Reinier Paping.



De uitvaart is donderdag in Leeuwarden.