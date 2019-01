Elia op weg naar de Serie A, Liverpool zegt ‘nee’ tegen Fenerbahçe

Van Vleuten op de weg terug: ‘Wie weet eerder in koers dan gedacht’

5 januari Wielrenster Annemiek van Vleuten herstelt zo voorspoedig van een breuk in haar linkerknie, dat ze mogelijk eerder dan gedacht haar rentree kan maken. De wereldkampioene tijdrijden van 2017 en 2018 hoopt in het voorjaar in de heuvelklassiekers al weer een rol van betekenis te kunnen spelen. Van Vleuten (36) werkt momenteel op Gran Canaria aan haar conditie.