Elia Viviani sprint in Australië naar 70ste winst

De Zuid-Afrikaan Impey won in Australië eerder de Tour Down Under, de eerste etappekoers in de UCI WorldTour.



Bij de tweede WorldTour-wedstrijd, de eerste eendagskoers, volgde de Italiaan Viviani de Australische sprinter Jay McCarthy op. Viviani moest vorig jaar de zege aan hem laten. McCarthy werd ditmaal achtste.

,,Ik was vastberaden om dit keer wel te winnen. We hadden een plan gemaakt en speelde het slim. Het team leverde mij perfect af, zodat ik het af kon maken", jubelde Viviani na zijn zeventigste profzege.