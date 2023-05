Elina Svitolina baalt van passief gedrag omtrent Oekraïne: 'We praten, praten, praten, maar het zijn lege woorden’

met poll José Mourinho vol vertrouwen richting Europa Lea­gue-finale: 'Ik ben een betere coach en een beter mens’

Paulo Dybala prijst zich gelukkig met José Mourinho als coach van AS Roma. ,,Iedereen kent hem, iedereen wil hem zien en hij is een heel speciale coach, die spelers en personeel gelijk behandelt. Dat is zijn geheim, iedereen voelt zich belangrijk”, zegt de Argentijnse aanvaller van de Romeinse club in aanloop naar de finale van de Europa League.