Elina Svitolina stunt en schakelt nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uit op Wimbledon

Elina Svitolina is op Wimbledon doorgedrongen tot de halve finales. De op een wildcard spelende Oekraïense zorgde voor een verrassing door in twee sets te winnen van Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld en tevens titelverdediger in Londen: 7-5, 6-7(5), 6-2. Het succes van de 28-jarige Svitolina is tevens het succes van haar Nederlandse coach Raemon Sluiter.

Het is de tweede keer dat Svitolina, de nummer 76 van de wereldranglijst, de halve finale van het tennistoernooi in Londen bereikt. In 2019 verloor ze van Simona Halep in een partij die slechts 56 minuten duurde. Donderdag krijgt ze een nieuwe kans om de eindstrijd te bereiken, wanneer ze het opneemt tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA-42).

De partij op het Centre Court ging vanaf het begin gelijk op. In een openingsset met breaks over en weer was het uiteindelijk Svitolina die aan het langste eind trok. Ook in de tweede set zat er weinig tussen de mondiale nummers 1 en 76. Uiteindelijk moest een tiebreak de beslissing brengen en die werd een prooi voor Swiatek. De Poolse kon het momentum vervolgens echter niet meenemen naar de beslissende derde set. Ze keek al snel tegen een dubbele break achterstand aan en kon dat niet meer omdraaien.

Svitolina versloeg zondag al de Belarussische Victoria Azarenka (WTA-20) in een beladen wedstrijd die bij alle betrokkenen, inclusief coach Sluiter, voor flink wat emoties zorgde. Nu staat Svitolina dus in de halve finale. En dat terwijl ze dus op een wildcard speelt op Wimbledon. Svitolina maakte een comeback nadat ze in oktober haar dochtertje Skaï op de wereld zette en bereikte vorige maand op Roland Garros ook al de kwartfinales.

Vondrousova vloert Pegula

Eerder op de middag had Marketa Vondrousova zich als eerste speelster verzekerd van een ticket voor de halve finales van Wimbledon. De 24-jarige Tsjechische zwoegde zich in een felbevochten kwartfinale in drie sets voorbij nummer 4 van de wereld Jessica Pegula: 6-4, 2-6, 6-4. De speelsters stonden iets minder dan twee uur op de baan en tijdens de derde set werd de partij kort onderbroken door nieuwe regenbuien in Londen. Onder het gesloten dak van Court 1 klaarde Vondrousova de klus.

Het is voor Vondrousova haar eerste halve finale op Wimbledon. Bij haar vier vorige deelnames op het Londense gras raakte ze nooit verder dan een plaats in de tweede ronde (2021). Op Roland Garros speelde ze in 2019 wel al eens de finale.

