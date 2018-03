Elis Ligtee uit Eerbeek en Kyra Lamberink uit Bergentheim naar finale op 500 meter tijdrit WK baan in Apeldoorn

Oud-Vordense Van Vleuten strijdt zaterdagavond om WK-goud in finale individuele achtervolging in Apeldoorn

16:19 Annemiek van Vleuten strijdt vanavond on het goud in een rechtstreeks duel met de Amerikaanse Chloe Dygert op de individuele achtervolging op het WK Baan in Apeldoorn. De 35-jarige oud-Vordense Van Vleuten tekende voor de tweede tijd tijdens de kwalificaties. Ze legde de 3.000 meter af in 3.29,319 minuten. Dygert was in de kwalificaties de allersnelste in een nieuw wereldrecord: 3.20,072 minuten.