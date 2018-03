Elis Ligtlee na brons op WK: 'Ik zie dit als een omslagpunt'

Elis Ligtlee heeft een bronzen medaille behaald op het onderdeel 500 meter. De renster uit Eerbeek was in de kwalificatie goed voor een vierde tijd. “Maar mijn start was toen niet goed, dus ik wist dat er nog meer winst te behalen viel. Zeker omdat ik een zeer snelle tweede ronde gereden had in de kwalificatie. In de finale kon het weer sneller.”

Voor Elis Ligtlee voelde de bronzen medaille als een terugkeer op het sprinttoneel. “Na de Olympische Spelen van Rio heb ik een heel vervelende periode gehad. Ik heb zelfs over stoppen nagedacht. Maar daar voelde ik me te jong voor. Ik ben blij dat ik van de coaches Bill Huck en Hugo Haak de kans heb gekregen om hier op het WK op dit nummer uit te komen. Ik heb die kans met twee handen gegrepen en kan met deze prestatie verder in de toekomst kijken. Ik wil me de komende jaren dolgraag weer in de teamsprintploeg rijden. Richting Tokio 2020 maar liefst nog veel eerder. Ik zie dit als een omslagpunt.”

Ligtlee voelt zich mentaal weer veel beter, maar viel ook vele kilo’s af. Ze beet zich bovendien vast in de kans die ze kreeg om de 500 meter te rijden op haar thuisbaan. “Ik heb de afgelopen periode puur en alleen op dit onderdeel getraind. Op trainingskamp in Portugal heb ik veel uren gemaakt met het speciale tijdritstuur waarmee we dit onderdeel rijden. Ik wist dat ik misschien winst kon behalen door een specifieke voorbereiding, ik weet nu dat dit zich heeft uitbetaald. Ik ben heel blij met deze prestatie. Zoals het publiek reageerde, dat was wel heel bijzonder.”