Elis Ligtlee niet naar WK baanwielrennen in Apeldoorn

Die eis had bondscoach Bil Huck van de Nederlandse sprintploeg gesteld voordat hij Ligtlee zou selecteren voor het WK in Apeldoorn dat eind februari, begin maart op het programma staat. Ligtee kon volgens Huck nog geen goede resultaten overleggen. Ligtee, winnaar van Olympisch goud op de keirin in Rio de Janeiro in 2016, presteerde de periode na de Spelen niet meer naar behoren door een slepende knieblessure en privéproblemen. Pas in de zomer van 2017 leek de Eerbeekse weer op de goede weg, maar buiten de World Cup wedstrijden in Manchester in november vorig jaar reed Ligtlee niet meer op grote internationale wedstrijden. Daar strandde ze in de achtste finales op het onderdeel sprint.