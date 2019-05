Elis op de quad, Niek krijgt eigen tegel

In de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

‘Rockin’ and Rollin’’ lijkt de juiste combinatie. De Apeldoornse tienkamper Eelco Sintnicolaas combineert sport en muziek graag in trainingen. Alles om in de juiste vorm te zijn voor de eerste grote wedstrijden.

Olympisch kampioene Elis Ligtlee heeft andere uitdagingen gevonden na haar sportcarrière. De oud-baanwielrenster uit Eerbeek zoekt naast haar ambassadeurschap voor het Ronald McDonald Huis in Nijmegen ook het avontuur op. In dit geval op de quad!

Heeft Theo Bos nieuwe ambities? De baanwielrenner uit Hierden, die normaal gesproken deze maanden zijn salaris wat opkrikt met keirinwedstrijden in Japan, loopt rond bij de Giro d’Italia met een microfoon voor In Het WIel van het Algemeen Dagblad. Even de sprinters interviewen voordat ze een zware etappe krijgen voorgeschoteld. Dat doet Theo best goed!

Reizen in stijl. De humor is er nog niet uit bij schaatser Ronald Mulder uit Zwolle en zijn teamgenoot bij Team Reggeborgh Kai Verbij tijdens trainingskamp op Mallorca.....

De Apeldoornse sprintster Marije van Hunenstijn kijkt nog even terug naar het trainingskamp in de Verenigde Staten. Het was zwaar, maar hopelijk de moeite waard. Toch?

Even een kijkje in de keuken van de werelkampioene wielrennen op de weg. De Zwolse Anna van der Breggen reed de Ronde van Californië en raadt eens wat? Ze won. Natuurlijk. Een foto-impressie.