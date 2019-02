Elisa Dul (20) uit Oene voelt ‘leuke spanning’ bij debuut op wereldbeker schaatsen in Hamar

Elisa Dul uit Oene maakt zaterdagmiddag haar debuut op een wereldbeker schaatsen. De 20-jarige schaatsster van EasyJet start in de B-groep op de 1000 meter in het Noorse Hamar.

Dul is bezig met haar debuutjaar bij de senioren na een zeer succesvol laatste jaar bij de junioren. Ze pakte op het WK in Salt Lake vorig jaar liefst drie medailles, brons op de 1000 en 1500 meter en goud met de ploegenachtervolging met Jutta Leerdam en Joy Beune. De overstap naar de senioren liep een deukje op toen Dul in de voorbereiding geblesseerd raakte tijdens een fietstraining nabij haar woonplaats. ,,Maar sinds het NK afstanden gaat het alweer de goede kant op", vertelt Dul vanuit Hamar, die op dat NK nog brons pakte op de Mass Start. Want Dul is van vele markten thuis. Ze kan goed uit de voeten op de sprint en middellange afstanden, maar heeft ook in het marathonschaatsen een nieuwe liefde gevonden.

Debuut

Dat ze mag starten in Hamar tijdens de wereldbeker was een grote verrassing. ,,Ik hoorde het tijdens het NK sprint vorige week. Ik hoopte er wel op natuurlijk, zeker gezien het grote aantal afzeggingen dat te verwachten viel. Veel schaatsers richten zich op het WK afstanden van volgende week en slaan Hamar over. Daardoor kan ik wel starten.. Het is wel een beetje spannend, maar wel leuk spannend.”

Al is het in de B-groep, maar dat betreurt Dul niet. ,,Ik heb nog niet eerder meegedaan en heb daardoor geen punten kunnen halen. Het is voor mij ideaal om ervaring op te doen op een internationale wedstrijd. Ik vind heel veel disciplines leuk om te doen en ontwikkel me op veel gebieden. Naast de 1000 en 1500 meter heb ik ook een zwak voor de mass start. Dat komt omdat ik een verleden heb in het skeeleren. Heerlijk om te doen. En ook de marathons gaan goed. Op één na heb ik alle wedstrijden uit kunnen rijden en veel voor mijn ploeg kunnen doen.”

Contract

Het is de laatste grote wedstrijd voor Dul dit seizoen, die er vanuit gaat dat ze ook volgend seizoen bij EasyJet zal rijden. ,,Ik heb een éénjarig contract, maar ik heb nog wel wat in mijn mars. Volgend seizoen wil ik gaan oogsten.”