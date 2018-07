Elisa Dul richt na WK inlineskaten de pijlen weer op schaatsen

,,We mochten meer Nederlandse rijdsters opstellen, dus dachten we 'Waarom niet'. Misschien had ik de rest wel kunnen ondersteunen en anders zien we wel wat er gebeurt. Maar het werd hem niet echt'', zei de jonge rijdster die op de schaats al indruk bij de junioren maakte afgelopen jaar. ,,Het ging zo hard en ik voelde al na twee rondes mijn scheenbenen pijn doen. Zeker toen we omhoog moesten tegen die brug op. Dat had geen zin meer, dus ben ik uitgestapt.''

Omschakelen

Het was even omschakelen voor de jongeling, van het schaatsen naar het skeeleren. ,,Het WK is niet echt geworden wat ik hoopte, maar het was wel heel gaaf. Ik heb niet echt kunnen opbouwen richting dit WK, maar het was ook meer om te leren. Van de meer ervaren rijdster en van de Colombianen bijvoorbeeld.''

Het skeeleren is nu weer klaar, Dul kan zich weer op het schaatsen gaan richten. Al moet ze nog wel een sponsor vinden. Een paar maanden geleden sloot ze aan bij Clafis, de ploeg van Jillert Anema, maar die raakte gebrouilleerd met de geldschieter. ,,Clafis is geen optie meer'', zegt Dul, ,,Maar we zijn als ploeg nog wel bij elkaar. En we hopen als team een andere sponsor te vinden.''