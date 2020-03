Elise Tamaëla: Gezond verstand zegt: dit jaar geen gravelseizoen

Door Rik Spekenbrink



Elise Tamaëla, coach van Kiki Bertens, is meerdere keren in Wuhan geweest. Afgelopen september nog, toen Bertens daar een WTA-toernooi speelde. In de miljoenenstad in het oosten van China ligt hoogstwaarschijnlijk de oorsprong van het coronavirus. Op de inmiddels beruchte markten zag Tamaëla hoe het eraan toe gaat. ,,Het idee is dat de producten voor de mensen zo vers mogelijk zijn.” Dat klinkt een stuk gezonder dan het is. ,,Je krijgt de dieren levend mee om ze zelf te slachten, of ze doen het voor je neus. Het is er echt heel smerig. Achteraf denk je: het is niet heel gek dat daar een ziekte opduikt. Nee, een sateetje moet je op zo’n markt niet eten. Ook in gewone supermarkten kun je daar trouwens levende schildpadden kopen om op te eten. Maar voor ons is het in China altijd top geregeld, eerlijk gezegd.”