Elke ace van Kiki Bertens levert geld op voor slachtoffers bosbranden

Simona Halep bedacht een alternatieve manier. Veel tennissers doneren geld per geslagen ace, maar de Roemeense tennisster bedacht iets anders. ,,Jullie weten dat ik van Australië hou, maar ook dat ik niet zoveel aces sla", schreef Halep. ,,Dus mijn idee is 200 dollar te doneren per keer dat ik mijn coach Darren Cahill in verlegenheid breng." Cahill is een Australiër. Ook de Franse tennisster Alize Cornet verzon iets nieuws, omdat zij niet bekend staat als servicekanon. ,,Als ik het van mijn service moet hebben, dan zal ik niet zoveel geld ophalen. Daarom doneer ik 50 dollar per drop shot winner . Dat werkt een stuk beter.”

Ook de Australische Ashleigh Barty, momenteel de nummer één van de wereld, liet weten dat ze haar prijzengeld op het WTA-toernooi van volgende week in Brisbane (6-12 januari) schenkt aan het Rode Kruis, waar ze ook in het dubbeltoernooi uitkomt met Bertens. Op die manier wil ze de slachtoffers van de bosbranden in haar land, waar sinds september al 24 doden vielen, steunen. Barty kan in Brisbane maximaal 225.000 euro verdienen. ,,We hebben geweldige initiatieven voorbij zien komen van onder meer cricketspelers, golfers en voetballers en hebben besloten mijn hele prijzengeld te doneren aan het Rode Kruis.”





,,De bosbranden teisteren nu al maanden ons land”, legde de 23-jarige Barty uit. ,,Toen we terugkwamen van de finale van de Fed Cup (die ze verloren van Frankrijk, red.) in Perth konden we vanuit het vliegtuig de rook en de branden zien. Deze ramp blijft maar voortduren en raakt het hele land.” De tennister gaf aan ook al 30.000 Australische dollar (19.000 euro) te hebben geschonken aan de Society for the Prevention of Cruelty to Animals, een organisatie die helpt gewonde wilde dieren te verzorgen.



Verschillende tennissers besloten, in navolging van Nick Kyrgios en Karolina Pliskova, geld te doneren per geslagen ace. Ook de ATP Cup sloot zich aan bij dat initiatief. Zo doneert Maria Sjarapova ruim 20.00 euro. De Russin roept Novak Djokovic op om ook een donatie te geven aan het door brand geteisterde land. Voor Sjarapova voelt Australia in de maand januari al vijftien jaar als haar thuis, schrijft ze op Twitter. ,,Het is hartverscheurend om te zien hoe het vuur het land van dieren en families vernietigd.