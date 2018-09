Ellen Hoog zwanger, Frank de Boer 116 interlands, Mario (B)één

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Ellen Hoog zwanger

Voormalig tophockeyster Ellen Hoog verwacht met haar man Kelvin de Lang een kindje. 'Baby on board' laat ze op Instagram weten. Op de foto zijn beelden van de echo te zien. De 32-jarige oud-international stopte een jaar geleden met haar sport en heeft nu tijd voor andere zaken. Zo maakt ze met Naomi van As een televisieprogramma: Ellen & Naomi: 24 uur mandekking.

Sneijder ontvangt uniek Oranje-shirt

Wesley Sneijder heeft een bijzonder presentje gekregen nadat hij dinsdag definitief afzwaaide als international. Het bijzondere Oranje-shirt dat hij hieronder trots toont, is een samenstelling van de thuistenues waarin hij de afgelopen 15 jaar speelde. Op zijn borst prijkt uiteraard zijn meest memorabele duel in Oranje: die tegen Brazilië op het WK van 2010.

Gascoigne op weg naar Engeland-Zwitserland

Paul Gascoigne, Engels voetbalicoon uit de jaren negentig, kleedde zich vandaag speciaal voor de oefeninterland Engeland-Zwitserland: stoere zonnebril, kekke jas en uiteraard zijn oorbelletje. 'Have a great day everyone.'

Marcel Hirscher terug op de piste

De zon gaat eerder onder, de herfst is in aantocht en de eerste sneeuwvlokken zijn in de Alpen alweer gevallen: hoog tijd voor de beste skiër van deze eeuw om de skischoenen weer in de bindingen te klikken voor zijn eerste training. Marcel Hirscher, u weet wel die halve Nederlander, maakte vanmiddag zijn eerste skimeters van het seizoen op de Pitztalgletscher in zijn geboorteland Oostenrijk.

Melvin Platje met zijn kids: de vier Platjes

Kent u hem nog, cultheld Melvin Platje. Hij begon ooit als spits van FC Volendam en kwam vervolgens via onder meer NEC, het Azerbeidzjaanse Neftci Bakoe, het Zweedse Kalmar en het Belgische FC Lommel dit jaar terecht bij Bali United FC. Daar liet hij zich vandaag fotograferen met drie andere 'Platjes'. Rugnummer 90 rules!

Is dit Mo Salah?

We zagen het account, maar moesten toch echt even heel goed kijken of dit inderdaad Mo Salah is. Ja dus.

Mario, Frank en Regi op de golfbaan

Mario Been stond vandaag op de golfbaan met Frank de Boer en Regi Blinker. Been postte daarvan een foto op Instagram en liet met een aantal smileys niet onvermeld wie de meeste interlands van de drie achter zijn naam heeft. Frank de Boer 116, Mario Been 1...

AP Golf Trophy 2018⛳️ 116 interlands Frank 112, Regi 3 en Mario 1 😂😂😂 162 Likes, 9 Comments - Mario Been (@mariobeen1963) on Instagram: "AP Golf Trophy 2018⛳️ 116 interlands Frank 112, Regi 3 en Mario 1 😂😂😂"

