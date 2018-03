Ellen van Dijk wint Dwars door Vlaanderen

Southgate: Vi­deo­scheids­rech­ter geeft discussie, geen duidelijkheid

13:06 De bondscoach van Engeland, Gareth Southgate, was gisteravond niet zo blij met een beslissing van de videoscheidsrechter. Scheidsrechter Deniz Aytekin kende op basis van videobeelden in de slotfase nog een penalty toe aan Italië waardoor de wedstrijd in 1-1 eindigde.