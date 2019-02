Elles en Aniek willen Carlijn Achtereekte naar het podium schreeuwen

Ze kennen elkaar al sinds de kinderopvang in Lettele, legt Elles uit. ,,Normaal gesproken zijn we met meer supporters hoor, maar nu konden er een aantal niet helaas. Maar ik was hier toch op wintersport en Aniek woont in München, dus die speelt een thuiswedstrijd. Maar we zijn er mooi wel”, klinkt het strijdvaardig. Aniek: ,,Ja jammer dat het donderdag is. Had Carlijn de 5 kilometer maar mogen rijden, dan waren we met meer geweest. Want die is in het weekend.”