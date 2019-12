Emmeloordse Femke Beuling net naast podium op 500 meter op NK afstanden

Beuling kwam in de zesde van de tien ritten in actie en mocht tot en met de laatste rit nog dromen van een medaille en wellicht een WK-ticket, maar zag in rit tien ploeggenote Letitia de Jong haar nog passeren op de ranglijst. Beuling zelf klokte 38,23 seconden wat een nieuw persoonlijk record betekende. Haar oude record stond op 38,36 seconden.