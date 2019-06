Emmen haalt spits uit Kroatië, Driessen volgt Steijn naar Al-Wahda

De transferperiode in Europa is alweer een dikke week geopend. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Kroatische spits voor FC Emmen

FC Emmen heeft zich versterkt met spits Marko Kolar. De 24-jarige Kroaat komt over van de Poolse club Wisla Krakow, waar hij afgelopen seizoen clubtopscorer was met 12 doelpunten. Kolar heeft getekend voor twee seizoenen bij de Drentse eredivisieclub en kan er eventueel een derde jaar aan vastplakken.

Kolar komt uit de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb, maar speelde vooral bij Lokomotiva, een andere club uit de hoofdstad van Kroatië. Hij speelde sinds 2017 bij Wisla Krakow. ,,De Nederlandse competitie spreekt me aan, net als het verhaal van FC Emmen. Ik kijk ernaar uit om in een vol stadion met doelpunten en assists belangrijk te zijn voor de club’', meldt Kolar in een persbericht van FC Emmen.

Sinkgraven bij Leverkusen herenigd met Bosz

Daley Sinkgraven is officieel speler van Bayer Leverkusen. De 23-jarige voetballer maakt naar verluidt voor zo’n 5 miljoen euro de overstap van Ajax naar de Bundesliga-club van trainer Peter Bosz. Met Bosz komt hij een trainer tegen die graag gebruik van hem maakte in Amsterdam. In Bosz’ enige seizoen (2016/2017) bij Ajax liet hij Sinkgraven liefst 32 duels voetballen. Lees hier meer.

Jay Driesen vergezelt Steijn naar Emiraten

VVV ziet na trainer Maurice Steijn ook zijn assistent Jay Driessen naar Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten vertrekken. De 49-jarige Limburger was zo ongeveer zijn hele carrière actief voor VVV. In 1988 sloot hij aan bij de selectie van VVV, waarvoor hij vervolgens zeven jaar op het middenveld speelde. Na zeven seizoenen in De Koel speelde hij nog vijf seizoenen voor TOP Oss waarna hij zijn actieve carrière beëindigde en aan de slag ging als trainer.

,,Hij is al zo enorm lang aan de club verbonden dat ik me bijna niet kan voorstellen hoe het zal zijn zónder Jay‘’, zegt algemeen directeur Marco Bogers op de site van VVV. ,,Hij kent de club van binnen en van buiten en fungeert daardoor ook als cultuurbewaker. Doodzonde dat hij deze keus maakt, maar ook alle begrip. Deze kans mogen we hem niet ontnemen.”

Volledig scherm Jay Driessen. © BSR Agency

Moreno Rutten naar de Serie B

Moreno Rutten verruilt VVV voor de Italiaanse Serie B. De rechtsback heeft een contract getekend bij FC Crotone. Moreno kwam in 2015 over van FC Den Bosch en speelde in vier seizoenen 122 duels waarin hij vijf maal het doel trof.

Volledig scherm Moreno Rutten. © BSR/SOCCRATES

‘Invincible’ Ljungberg op de bank bij Arsenal

Freddie Ljungberg keert bij Arsenal terug op de bank. De Zweed wordt de nieuwe assistent van Unai Emery. Ljungberg was onderdeel van The Invincibles, het team dat onder leiding van Arsène Wenger ongeslagen kampioen werd van Engeland.



Ljungberg werd vorig jaar al aangesteld als trainer van het onder-23 team. Ljungberg speelde van 1998 tot 2007 voor Arsenal en kwam in die jaren 325 keer in actie. Hij was 71 keer trefzeker en werd in het seizoen 2001/2002 speler van het jaar in de Premier League.

Volledig scherm Freddie Ljungberg. © REUTERS

Van der Sande verruilt Den Bosch voor Eindhoven

FC Den Bosch raakt publiekslieveling Jort van der Sande (23) kwijt aan FC Eindhoven. De transfervrije spits tekent voor drie jaar aan de Aalsterweg. Van der Sande speelde dertien jaar voor FC Den Bosch, waar hij vier seizoenen bij het eerste elftal zat en in totaal 104 competitieduels speelde (21 goals, 11 assists).

Volledig scherm Jort van der Sande (l) in duel met Paco van Moorsel. © BSR Agency

Obispo een jaar op huurbasis van PSV naar Vitesse

Volledig scherm Armando Obispo of PSV NETHERLANDS, BELGIUM, LUXEMBURG ONLY COPYRIGHT BSR/SOCCRATES © BSR/SOCCRATES PSV verhuurt Armando Obispo voor een seizoen aan Vitesse. De 20-jarige centrale verdediger heeft in Arnhem meer perspectief op speeltijd dan in Eindhoven en mag daarom vertrekken naar Gelderland.



De transfer is nog niet definitief. Obispo wordt in de loop van deze week nog medisch gekeurd en daarna worden de zaken afgewikkeld. Er was veel belangstelling voor de talentvolle linkspoot, die afgelopen seizoen niet veel in actie kon komen door de regels in de Keuken Kampioen Divisie. Obispo was een van de Nederlandse talenten die in de verdrukking kwam, omdat hij nodig was als reserve bij de A-selectie van PSV en vervolgens niet mocht spelen bij Jong PSV. Aan die situatie komt komend seizoen een einde. Obispo kan nu echter in de eredivisie voor zijn kans gaan en Vitesse is een club op het niveau waar PSV hem graag aan het werk wil zien. Slaagt hij in Arnhem, dan is de kans groot dat hij snel terugkeert naar PSV, waar hij nog een contract tot 2021 heeft.



Op dit moment wil nog niemand de transfer bevestigen. Zaakwaarnemer Ali Dursun wil de zaak bevestigen noch ontkennen. Dursun begeleidt Obispo al jaren en onder zijn hoede bleef de belofte in 2017 ook bij PSV, op het moment dat tal van grote buitenlandse clubs naar zijn diensten dongen.

Breinburg keer terug bij De Graafschap

Gregor Breinburg keert terug bij De Graafschap. De 27-jarige middenvelder brak bij de Superboeren door in het betaalde voetbal en belandde via NEC in 2018 bij Sparta. Breinburg tekende een contract voor één seizoen in Doetinchem met een optie voor nog een jaar. De Graafschap degradeerde afgelopen seizoen uit de eredivisie.

PSG wil Angeliño maar City kan eerder kopen

Het is nog onduidelijk of linksback Angeliño bij PSV blijft. Navraag leert dat er volop interesse is voor de 22-jarige verdediger, die in het vorige seizoen een uitstekende indruk achterliet in Eindhoven.



Onder meer Paris Saint-Germain heeft belangstelling getoond voor de sterke Spanjaard. Manchester City kan hem echter eerst nog terugkopen, op basis van een terugkoopclausule. Naast PSG hebben ook andere clubs inmiddels belangstelling getoond. Volgens de Spaanse krant ‘La Voz de Galicia’ gaat Manchester City de clausule ook daadwerkelijk inroepen, maar dat wordt door betrouwbare bronnen nog als ‘speculatief’ omschreven. De Britten zouden hem voor 12 miljoen euro kunnen wegkapen bij PSV, een bedrag dat een stuk lager lijkt dan zijn marktwaarde. Dat bedrag wil niemand vooralsnog bevestigen.

Volledig scherm Angelino © BSR Agency

Sneijder op zoek naar nieuwe club

Recordinternational Wesley Sneijder heeft zijn langste tijd achter de rug bij Al-Gharafa. Volgens Turkse berichten zou hij zijn eind deze maand aflopende contract in Qatar niet willen verlengen. Volgens Turkse media zou de zaakwaarnemer Sneijder inmiddels al hebben aangeboden bij Besiktas, maar de Turkse topclub zou niet ingegaan zijn op de avances van Sneijders agent. De Utrechter, die vorige week 35 jaar is geworden, zou volgens de Turkse berichten nog minimaal één seizoen willen voetballen. Mogelijk zou dat in de Verenigde Staten of Nederland zijn.

João Felix moet Antoine Griezmann opvolgen

João Félix is in Madrid de belangrijkste kandidaat om Antoine Griezmann op te volgen. Volgens de Spaanse sportkrant Marca heeft Atlético liefst 120 miljoen euro over voor het supertalent van Benfica. Dat bedrag heeft de Portugese kampioen als clausule opgenomen in diens contract.

Volledig scherm João Felix. © REUTERS

PSV verhuurt Romero aan Vélez Sarsfield

Volledig scherm Maximiliano Romero. © BSR Agency PSV verhuurt de 20-jarige spits Maximiliano Romero zonder koopoptie aan Vélez Sarsfield. Hij gaat een jaar voetballen in de hoogste Argentijnse afdeling, in de hoop dat hij in zijn thuisland weer zijn niveau van 2017 kan bereiken. PSV en Vélez werken momenteel de afspraken over de verhuur nog wel uit. Technisch manager John de Jong van PSV probeert de deal op korte termijn af te ronden. De verwachting is dat er binnen afzienbare termijn een bevestiging door de clubs volgt. Voor Romero is het de gewenste oplossing voor komend seizoen, omdat hij bij PSV niet direct het perspectief had dat hij veel speeltijd bij de A-ploeg zou krijgen. De jonge Argentijn had veel pech in Eindhoven en kende telkens fysieke terugslagen.

United aast op Barcelona-duo

Volledig scherm Philippe Coutinho en Ivan Rakitic (rechts). © REUTERS Manchester United wil Paul Pogba graag behouden maar trainer Ole Gunnar Solskjaer weet al precies wie de Franse middenvelder eventueel moet opvolgen. Mundo Deportivo stelt maandag dat United Philippe Coutinho en Ivan Rakitic allebei naar Manchester wil halen. Pogba heeft zijn vertrekwens duidelijk gemaakt en lijkt op weg naar Real Madrid terwijl ook Juventus hem graag wil terughalen. Manchester United heeft via de media echter duidelijk gemaakt dat Pogba gewoon aan zijn contract wordt gehouden. Toch weet Solskjaer ook dat iemand niet tegen wil en dank kan worden tegengehouden en dus wil hij de eventuele opbrengsten voor Pogba direct investeren in de Braziliaanse aanvaller en Kroatische middenvelder van FC Barcelona. De Britse club moet dan wel diep in de buidel tasten. Coutinho kwam in januari 2018 voor 120 miljoen euro over van Liverpool en Barcelona wil dat minstens terugverdienen. Daarnaast staat in het contract van Rakitic een clausule dat de Kroaat alleen weg mag bij een bod van 125 miljoen euro.

Ajax wil contract Neres openbreken

Volledig scherm David Neres. © AFP Ajax zou het contract van David Neres opnieuw willen openbreken en verlengen. Dat meldt de Braziliaanse krant Globo. De landskampioen, die vorig jaar september het contract van Neres al opwaardeerde en verlengde tot en met 2022, zou in de nieuwe deal willen betrekken dat Neres in de zomer van 2020 dan voor een vast bedrag weg mag. Het mes snijdt voor Ajax én Neres aan twee kanten: Neres speelt ook sowieso komend seizoen nog in de Johan Cruijff Arena, Ajax heeft met een minimaal transferbedrag voor de linkspoot voldoende tijd om op zoek te gaan naar een opvolger en Neres krijgt salarisverhoging én een clausule in zijn contract. Neres, voor wie belangstelling zou zijn van Everton en Paris Saint-Germain, speelt deze weken met Brazilië de Copa América in eigen land.

United denkt aan Tielemans bij vertrek Pogba

Volledig scherm Youri Tielemans. © BELGA Manchester United snuffelt opnieuw aan Youri Tielemans, maar bij Leicester blijven ze hoopvol dat de 22-jarige Belg - eigendom van Monaco - blijft. Nu Paul Pogba op weg lijkt naar de uitgang op Old Trafford zouden de Red Devils alvast een lijntje hebben uitgegooid naar Tielemans, zo meldt Het Laatste Nieuws. Tielemans wil overigens sowieso niet terug naar Frankrijk. Monaco heeft een prijskaartje van 45 miljoen euro om de nek van de talentvolle Belg hangen.

Bundesliga-nieuwkomer lokt Deense spits van Genk

Marcus Ingvartsen verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij de promovendus in de Bundesliga, Union Berlin. De Duitsers betalen anderhalf miljoen euro voor de 23-jarige Deense spits. Genk lijdt daarmee een verlies van meer dan drie miljoen euro. Twee seizoenen geleden plukte de landskampioen Ingvartsen - op dat moment topschutter in de Deense competitie met 23 doelpunten - weg bij Nordsjaelland voor vijf miljoen euro. Ingvartsen kon zich in België niet ontwikkelen tot vaste waarde.

Lampard op weg naar Stamford Bridge

Volledig scherm Frank Lampard. © BSR Agency Chelsea-icoon Frank Lampard is op weg naar Stamford Bridge om bij Chelsea Maurizio Sarri op te volgen. Dat melden verschillende Britse media, waaronder de Daily Star. Sarri verkast voor drie jaar naar Juventus. Lampard, die vorige week al werd genoemd als belangrijkste kandidaat in Londen, is momenteel manager bij Derby County, dat hij afgelopen seizoen naar de play-offs in de Championship loodste. De 40-jarige oud-international, die zelf dertien jaar bij Chelsea speelde, neemt zijn assistent Jody Morris mee naar Londen. Dat zou betekenen dat het contract van Sarri's assistent Gianfranco Zola vrijwel zeker eindigt bij Chelsea.

Lozano dicht bij tranfer naar Napoli

Het afscheid van Hirving Lozano bij PSV komt wel steeds dichterbij. Napoli is met zaakwaarnemer Mino Raiola aan het onderhandelen. Zodra er een persoonlijk akkoord is, kan een transfer snel tot stand komen. Daarna kan PSV aan de slag op de transfermarkt. Een van de mogelijke versterkingen is Lyanco Vojnovic (22). De centrale verdediger won afgelopen weekeinde met Jong Brazilië het prestigieuze jeugdtoernooi in Toulon. Lyanco was de aanvoerder en werd gekozen tot beste verdediger van het toernooi. Zijn komst lijkt voor PSV niet eenvoudig te realiseren, omdat hij bij Torino nog een contract tot 2022 heeft en terugkeert van een verhuurperiode.

Volledig scherm Hirving Lozano. © BSR Agency