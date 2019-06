Emo-momentje met Demy, machtsvertoon Niek in Parijs

Ondertussen geniet Kingsley Ehizibue nog even van zon en zee voordat het nieuwe voetbalseizoen begint. En dat zal even wennen worden, want het kind van de club PEC Zwolle verkast naar de Bundesliga, FC Köln! Kingsley overdenkt op zijn vakantieadres nog even alle hoogte- en dieptepunten die hij in Zwolle kenden. Succes!