Emotionele Baggish bewijst broer op ic en overleden moeder eer met stuntzege op Lewis

WK dartsDanny Baggish heeft voor een stunt gezorgd door tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis uit te schakelen. De emotionele Amerikaan, die ook al Damon Heta in de eerste ronde verrassend naar huis stuurde, was met 3-1 te sterk.

De middagsessie begon met de partij tussen ‘History Maker’ Brendan Dolan en Edward Foulkes, die in de eerste ronde nog voor een kleine verrassing zorgde door Mike De Decker uit België te verslaan. In zijn partij tegen Dolan werd hij in de eerste set compleet weggespeeld, maar zakte het hoge niveau van Dolan in de tweede set in. Op ervaring trok Dolan de partij toch naar zich toe en verzekerde hij zich van een ontmoeting met Gerwyn Price in de derde ronde.

Joe Cullen verzekerde zich van een ontmoeting met Jonny Clayton door Wayne Jones te verslaan. Cullen, de nummer 16 van de Order of Merit, was op de dubbels niet scherp, maar scorend wel iets beter dan Jones. Het resulteerde na het benutten van zijn eerste wedstrijdpijl in een 3-0 overwinning voor Cullen.

De partij van de middag ging tussen Simon Whitlock en Darius Labanauskas. The Wizard zette er na een matige eerste set een tandje bij en knokte zich terug. Vervolgens pakte hij ook de leiding en had Whitlock de winst voor het grijpen, maar net op het moment dat hij kon gooien voor de wedstrijd, gooide Labanauskas een 164-finish uit. Daardoor draaide het op een beslissende vijfde set uit en daarin was Whitlock - gesteund door maar liefst tien maximale score’s - duidelijk scherper.

Volledig scherm Simon Whitlock won van Darius Labanauskas. © BSR Agency

De middagsessie werd afgesloten door Lewis en Baggish. Laatstgenoemde zorgde in de openingsronde voor een stunt door Heta terug naar Australië te sturen, maar zal weinig plezier hebben beleefd aan zijn mooie overwinning. Maandag werd zijn broer namelijk getroffen door een beroerte en sindsdien ligt hij op de IC. Baggish won de openingsset en trok in de tweede set de goede lijn door, al was dat vooral te danken aan Lewis. De Engelsman was rampzalig op de dubbels en leek al vroeg het toernooi te moeten verlaten, maar plots vond hij de dubbels wél. Met een prachtige 127-finish trok hij de derde set naar zich toe.

In de vierde set werd er voor het eerst dit toernooi een 170-finish uitgegooid. De big fish werd door Baggish gegooid, waarna Lewis een leg later ook een minder succesvolle poging waagde. Baggish stond toen nog op een flinke achterstand, maar kreeg wel één pijl voor de leg om terug te breaken. Met succes: tops ging uit. De Amerikaan mocht zelf aan de vijfde en laatste leg beginnen en maakte met zijn derde pijl het sprookje compleet, denkend aan zijn broer op de IC en zijn moeder, die eerder dit jaar overleed.

,,Ik keek altijd enorm op tegen Adrian, dus om van hem te winnen is een geweldige eer voor mij", zei hij tegen RTL7. ,,Veel mensen hadden niet verwacht dat ik Heta zou verslaan en ook niet Lewis, maar hier sta ik dan. Het is geweldig", aldus Baggish, die in de volgende ronde Glen Durrant treft en nog wat laatste woorden had voor zijn broer. ,,Ik denk aan je. Deze is voor jou.”

Volledig scherm Danny Baggish. © BSR Agency

Volledig scherm Adrian Lewis. © BSR Agency

