Emotionele Van Gerwen houdt het niet droog na eerste titel van 2021: ‘Heel zware periode geweest’

Van Gerwen kwam met 6-3 achter en zo leek ook een stunt van Sherrock in de finale in de maak. Maar Mighty Mike keerde het tij, kwam bij 7-7 op gelijke hoogte en haalde even later de zege én de toernooiwinst binnen met 11-7.



Het is voor het eerst in 293 dagen dat Van Gerwen een dartstitel wint. Zijn laatste toernooizege was de Players Championship Finals in november 2020.