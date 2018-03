En dat is drie! Weer goud voor Zwolse Kirsten Wild op WK Baan in Apeldoorn

Code Orange, werd geprojecteerd op de vele televisieschermen in het Omnisport. Het geluid dat het Nederlandse publiek maakte was oorverdovende, Kirsten Wild reed de laatste tien rondes met een grote glimlach op haar gezicht rond de baan en genoot van de toejuichingen vanaf de tribunes. Want dit jaar was het haar WK, haar wereldkampioenschap op de baan. Op haar eigen thuisbaan in Apeldoorn. ,,Ik zag Peter (Coach Schep, red.) langs de baan al lachen, dus wist ik dat het goed zat. Al ben je altijd bang dat je je hebt verrekend'', zei Wild na haar winst op de puntenkoers. Ze oogde zelfverzekerd, maar dat was de buitenkant. ,,Ik was enorm gespannen'', gaf ze toe. ,,Dit had ik vanmorgen niet voor mogelijk gehouden. Zeker niet na zaterdagavond toen we op de koppelkoers de Britten zagen. Die waren wel heel sterk. En ik was tocha al vier dagen aan het racen. Maar ik had goede benen nu, kon steeds controleren en er vaak overheen bij de sprint. Dat was heerlijk.''