En dat is vijf! Lucinda Brand ook sterkste in Dendermonde

Lucinda Brand heeft in het Belgische Dendermonde ook de twaalfde veldrit om de wereldbeker gewonnen. Het was al de vijfde zege in de reeks van de wereldkampioene uit Rotterdam. Brand, die rijdt voor Baloise-Trek Lions, heeft ook riant de leiding in het wereldbekerklassement.

Marianne Vos, vierde in de uitslag, had de beste start waar Brand enigszins in het gedrang kwam. “Het was een snelle start, zoals vaak. Ik zat een beetje in het gedrang en reed me nog weleens vast achter iemand”, vertelde Brand, die bij het ingaan van de derde van vijf ronden alleen voorop kwam te rijden. “Je moet geduld hebben en rustig blijven, soms even wachten tot je ruimte krijgt. Het hoort erbij, je moet ook zoeken naar je ritme.”

Betsema en Puck Pieterse waren op dat moment haar naaste belagers maar beiden zagen in de vierde ronde Honsinger passeren. Brand had het gevaar gezien. ,,Ze kwam sterk opzetten, maar ik kon het hier gelukkig goed in de gaten houden. Ik had nog wel iets in de tank zitten voor als het nodig zou zijn”, vertelde Brand die ‘uitbollend’ de finish bereikte.

Honsinger werd net als vorig jaar tweede achter Brand. ,,Misschien had ik haar kunnen achterhalen als de wedstrijd vijf minuten langer had geduurd”, meende ze. ,,Het is zaak je energie over zo’n wedstrijd te verdelen.”

Op 2 januari is in het Zeeuwse Hulst de volgende wedstrijd om de wereldbeker.