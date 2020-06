En het bleef akelig stil op Wimbledon..

Haase over feestende Zverev: ‘Een absurde blunder’

18:43 Alsof het fiasco rond het demonstratietoernooi van Novak Djokovic nog niet groot genoeg was, doken gisteren beelden op van een feestende Sascha Zverev. Terwijl de Duitse tennisser had toegezegd twee weken in quarantaine te gaan. ,,Sommige jongens hebben geen besef van de impact die zo’n fout heeft”, zegt Robin Haase.