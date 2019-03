En Sergio Ramos zag dat het niet goed was

De Real Madrid-speler die het slechtste gevoel overhield aan het duel met Ajax, was Sergio Ramos. Zijn gok om een schorsing uit te zitten op de tribune (zodat hij weer met een schone lei kon spelen in de kwartfinale van de Champions League), pakte volledig verkeerd uit.

Door Nik Kok



Het was dinsdagavond bepaald niet de wedstrijd van Thibaut Courtois, die een vrije trap van Lasse Schöne pardoes over zich heen zag vliegen. Dani Carvajal maakte ook weleens mooiere wedstrijden mee dan die tegen Ajax, waarin hij continu voorbij werd gelopen door David Neres. ­En het fluitconcert dat Gareth Bale ten deel viel, was nog maar het begin van de inktzwarte avond die hij daarna beleefde.



Maar de Real Madrid-speler die het slechtste gevoel aan de avond over heeft gehouden, was ongetwijfeld Sergio Ramos. Daar zat hij dan, hoog in het stadion in een vip-box. Of eigenlijk meer een kleine eretribune voor hemzelf. Keurig overhemd, nette broek, soepele gympen. En erachter op de muur: zijn initialen en rugnummer, samen SR 4. Hij keek naar de voetbalwedstrijd waar hij zelf voor was geschorst. Omdat hij dat zelf zo wilde.



Het verhaal is bekend. Ramos incasseerde in de heenwedstrijd ­tegen Ajax bewust een gele kaart, zodat hij in de kwartfinales met een schone lei kon beginnen.

De samenvatting van Real-Ajax:

Het liep anders. Ajax won en in de kwartfinales is Real er helemaal niet bij. En door de extra schorsing van de UEFA, die hij kreeg voor de overduidelijke bedoeling achter zijn wangedrag, zal de bijna 33-jarige Spanjaard er zelfs in de eerste groepswedstrijd van het nieuwe seizoen van de Champions League ook niet bij zijn.

Alsof dat allemaal niet genoeg is, leek het Ramos ook een goed moment om tijdens de wedstrijd tegen Ajax opnamen te laten maken voor een documentaire over hemzelf. Als de beelden de final cut van zijn

documentaire halen zien we straks een Ramos terug die lijdt in zijn ­eigen box. Meer dan eens hief hij beide, volgetatoeëer­de handen vol ongeloof omhoog. Want ver beneden op het veld miste zijn Real toch vooral één man: Sergio Ramos.

Dat gaf Real Madrid-trainer Santiago Solari ook toe na afloop. ,,Ik wil andere spelers niet tekortdoen, maar natuurlijk misten we onze aanvoerder.’’ Die aanvoerder had de nederlaag als deze misschien wel nooit over zijn kant laten gaan.

Mirakelavond

Alhoewel: bij die ene andere grote, misschien wel even gekke reuzennederlaag die een Spaans team leed tegen een Nederlandse opponent, stond Ramos wel op het veld. Dat was in 2014, op die andere mirakelavond in het Braziliaanse Salvador met ook al zo’n gekke uitslag. Bij de zege met 5-1 van Oranje op Spanje werd Ramos destijds bij het WK volledig aan gort gespeeld door ­Arjen Robben.

Tussen die twee wedstrijden door was Sergio Ramos misschien wel de beste verdediger ter wereld, waar je trouwens een prima documentaire over zou kunnen maken.