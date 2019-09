Engeland rekent op Kane, Frankrijk gaat voor monsterzege

Engeland kan grootste uitdager tik geven

Met een gemiddelde van bijna vijf doelpunten per wedstrijd is Engeland aan een voortreffelijke kwalificatie bezig. De Engelsen haalden alle mogelijke punten en zijn hardop weg naar het EK 2020. Nummer twee Kosovo hoopt vanavond op Wembley voor een stunt te zorgen. Kosovo is aardig op weg om zich voor het eerst in de historie - in 2016 speelde het zijn eerste officiële interland - te plaatsen voor een eindtoernooi.



Als Engeland zijn plicht doet, staat Tsjechië na vanavond met een overwinning op de tweede plaats in de groep. Tegenstander Montenegro lijkt met slechts twee punten vrijwel kansloos voor een kwalificatieplek. Hetzelfde geldt voor Bulgarije, dat vanavond niet in actie komt.

• 20.45 uur: Engeland - Kosovo

• 20.45 uur: Montenegro - Tsjechië



Stand

1. Engeland 3-9 (14-1)

2. Kosovo 4-8 (7-5)

3. Tsjechië 4-6 (6-8)

4. Montenegro 4-2 (3-10)

5. Bulgarije 5-2 (5-11)

Volledig scherm De Kosovaren vieren feest na de overwinning op Tsjechië, afgelopen zaterdag (2-1). © REUTERS

Servië moet, Luxemburg wil stunten

Oekraïne staat er op dit moment het beste voor in groep B, met slechts twee verliespunten in vijf wedstrijden. Zelf komt het land vanavond niet in actie en kan het kijken hoe de concurrentie het er vanaf brengt. Nummer twee Portugal gaat vanavond op bezoek gaat bij Litouwen. De ploeg van Cristiano Ronaldo boekte zaterdag een cruciale zege op bezoek bij Servië (2-4), waardoor het kwalificatie weer volledig in eigen hand heeft. Een wedstrijd op het kunstgras in Litouwen mag dan ook geen problemen opleveren.



In Luxemburg heeft Servië direct de kans zich te herstellen van de thuisnederlaag. Dat moet het wel doen zonder Dusan Tadic, die met een lichte blessure terugkeerde naar Ajax.



• 20.45 uur: Litouwen - Portugal

• 20.45 uur: Luxemburg - Servië



Stand

1. Oekraïne 5-13 (11-1)

2. Portugal 3-5 (5-3)

3. Luxemburg 4-4 (4-5)

4. Servië 4-4 (7-11)

5. Litouwen 4-1 (3-10)

Volledig scherm Portugal pakte zaterdag belangrijke punten bij Servië (2-4). © BSR Agency

Nek-aan-nekrace in groep H

Opluchting, maar ook ergens wel schaamte. Dat heerste er zaterdagavond in Turkije na de thuiswedstrijd tegen Andorra. Ondanks vele kansen viel de winnende Turkse treffer tegen het ministaatje pas in de 90ste minuut. Het zorgde ervoor dat Turkije op twaalf van de mogelijke vijftien punten kwam, hetzelfde als concurrenten Frankrijk en IJsland. De Turken gaan vandaag op bezoek bij Moldavië, dat pas drie punten verzamelde. IJsland wacht een pittige klus in Albanië, dat moet winnen om een kans te houden op kwalificatie.



Frankrijk lijkt zich tegen het nietige Andorra op te maken voor een makkelijk avondje. Het buurland veroverde in vijf wedstrijden nog nul punten en maakte nog geen enkel doelpunt.



• 20.45 uur: Albanië - IJsland

• 20.45 uur: Frankrijk - Andorra

• 20.45 uur: Moldavië - Turkije



Stand

1. Frankrijk 5-12 (16-4)

2. Turkije 5-12 (10-2)

3. IJsland 5-12 (8-5)

4. Albanië 5-6 (6-7)

5. Moldavië 5-3 (2-13)

6. Andorra 5-0 (0-11)