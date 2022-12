Engeland wil alles weten van WK-debutant Danny Jansen: ‘Weet je wat jouw bijnaam is? Niet Ruud Gullit, maar Ruud Mullet’

PEC O21 PEC Zwolle O21 komt met kampioen­schap stap dichter bij de voetbalpi­ra­mi­de: ‘Dat zou een geweldige stap zijn’

PEC Zwolle O21 heeft beslag gelegd op de najaarstitel in hoogte divisie voor O21-teams. Daarmee is een belangrijke doelstelling bereikt en mag het na de voorjaarscompetitie hoogstwaarschijnlijk een gooi doen naar een plek in de voetbalpiramide.

18 december