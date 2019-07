Engels naar Aston Villa, Barcelona praat niet meer met Raiola

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Lampard hoopt dat Hudson-Odoi blijft

Frank Lampard, de nieuwe coach van Chelsea, heeft veel vertrouwen in de pas 18-jarige vleugelaanvaller Callum Hudson-Odoi. ,,Ik wil dat hij bij ons blijft en een nieuw contract ondertekent”, liet Lampard weten. ,,De hele club ziet hem heel graag doorgaan bij ons. Callum kan een grote speler worden, zowel voor Chelsea als voor Engeland. Ik denk ook wel dat hij weet dat hij een trainer heeft die het in hem ziet zitten en die hem beter maken kan.”

Volledig scherm Callum Hudson-Odoi in het shirt van Chelsea. © Getty Images

Aston Villa haalt Belgische verdediger Engels

Aston Villa is na twee jaar in het Championship weer terug in de Premier League en zit deze zomer zeker niet stil. Björn Engels is de volgende versterking voor de club uit Birmingham. De 24-jarige en 1,94 meter centrumverdediger werd vanavond overgenomen van Stade Reims uit Frankrijk. Engels speelde eerder voor Club Brugge en Olympiakos.



Aston Villa trok deze zomer eerder al Wesley (25 miljoen, Club Brugge), Tyrone Mings (23 miljoen, Bournemouth), Matt Targett (15 miljoen, Southampton), Ezri Konsa (13 miljoen, Brentford), Anwar El Ghazi (9 miljoen, Lille), Jota (4,5 miljoen, Birmingham City) en Kortney Hause (3,5 miljoen, Wolverhampton Wanderers) aan.

Aston Villa on Twitter @BjornEngels .@BjornEngels becomes our eighth signing of the summer. 👊 #WelcomeEngels #AVFC

FC Barcelona praat niet meer met Raiola

Het is nog niet zeker of Nederlands jeugdinternational Xavi Simons (16) volgend jaar nog bij FC Barcelona speelt, schrijft de Catalaanse sportkrant El Mundo Deportivo. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola zou speciale eisen stellen aan een nieuw contract, maar FC Barcelona zit daar niet op te wachten.



Om de lastige gesprekken met Raiola te ontwijken, zou de club niet meer met de zaakwaarnemer, maar alleen met vader Regilio Simons (oud-prof van o.a. NAC en Fortuna) willen praten. Volgens de Spaanse krant zegt FC Barcelona alle jeugdspelers hetzelfde te willen behandelen en een uitzonderingspositie voor Simons hoort daar dus niet bij. Raiola zou de club hebben verteld dat Simons al veel aanbiedingen op zak heeft en de Catalanen daarom net zo makkelijk zou kunnen verlaten.

Volledig scherm Xavi Simons in gesprek met Neymar bij de Grand Prix van Spanje in Barcelona op 12 mei 2019. © Foto: SCS/Pixathlon

Fortuna Sittard strikt Moldavisch talent Damascan

Fortuna Sittard heeft zich versterkt met de 20-jarige aanvaller Vitalie Damascan. De Moldavische international wordt voor een jaar gehuurd van het Italiaanse Torino FC. De Limburgse eredivisieclub heeft een optie tot koop bedongen om hem definitief vast te leggen.

Damascan werd in 2017 Moldavisch kampioen met Sheriff Tiraspol. Hij was tevens topscorer van de competitie met 13 doelpunten in 17 wedstrijden. In 2018 maakte Damascan de overstap naar Torino FC, dat hem echter direct weer terug verhuurde aan Sheriff Tiraspol. Het afgelopen seizoen maakte Damascan zijn debuut voor Torino FC. Hij komt bij Fortuna landgenoot en mede-international Alexei Koselev tegen.

Technisch manager Sjoerd Ars heeft hoge verwachtingen van de jonge Moldaviër. “Vitalie is een jonge speler met enorm veel potentie. Een kopsterke spits die 90 minuten lang energie in een wedstrijd stopt.”

Fortuna Sittard on Twitter Bun venit, Vitalie! 👋🏻 #SamenNaoVeure #WelkomVitalie

RB Leipzig heeft Lookman bijna binnen

Volgens Sky Sports zal Ademola Lookman op korte termijn een contract tekenen bij RB Leipzig. De 21-jarige buitenspeler speelt sinds 2017 voor Everton, maar kwam vorig jaar op huurbasis al uit voor de club uit Duitsland. Leipzig zou een transfersom van zo'n 25 miljoen euro betalen aan Everton voor de diensten van Lookman. Volgens Sky Sports zou de deal in de komende 24 uur definitief moeten worden.

Volledig scherm Lookman valt in voor Theo Walcott. © REUTERS

Lamprou tekent voor één jaar bij Vitesse

De transfer van Kostas Lamprou naar Vitesse is rond. De Griekse doelman tekent voor één jaar bij de Arnhemse club. Hij moet bij de eredivisionist de concurrentie aangaan met Remko Pasveer.



Lamprou (27) onderging vandaag met succes de medische keuring bij Vitesse. De Griek komt transfervrij over van Ajax, waar hij zeven wedstrijden keepte in twee seizoenen. Lamprou kwam in Nederland eerder uit voor Feyenoord, Excelsior en Willem II. Lamprou sluit morgen op de training aan bij Vitesse. Bij de Gelderse eredivisionist is Pasveer (35) eerste keuze, maar de Tukker kampt momenteel nog met een polsblessure.



,,Ik heb veel zin in mijn nieuw avontuur bij Vitesse. Ik weet dat ik het niveau aankan, dus ik ga vol goede moed de strijd aan met de andere doelmannen”, zei de 27-jarige Lamprou. Eduardo, die in het begin van vorig seizoen de eerste keeper was bij Vitesse, is teruggekeerd naar SC Braga. Lamprou is bij Vitesse al de zevende nieuweling, na Armando Obispo, Jay-Roy Grot, Tomas Hajek, Charly Musonda, Riechedly Bazoer en Oussama Tannane.

Volledig scherm Kostas Lamprou stapt over naar Vitesse. © foto DG

Diallo voor 31 miljoen van Dortmund naar PSG

Paris Saint-Germain heeft de Franse jeugdinternational Abdou Diallo voor 31 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund. De 23-jarige centrumverdediger uit Tours maakte twee jaar geleden voor 5 miljoen euro de transfer van AS Monaco naar FSV Mainz. Die club verkocht hem vorig jaar weer voor 28 miljoen euro aan Borussia Dortmund, waar Diallo afgelopen seizoen tot 38 wedstrijden kwam. Nu keert Diallo dus terug naar Frankrijk.



Hij ondertekent een contract voor vijf jaar bij de Franse kampioen. Diallo wilde graag terugkeren naar zijn vaderland, ook al doordat hij vanwege de terugkeer van Mats Hummels naar Dortmund vreesde zijn basisplaats te verliezen.

Paris Saint-Germain on Twitter 🆕✍ Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée d'Abdou Diallo au sein du club ! #WelcomeAbdou https://t.co/wtgWZsf7nQ

Volledig scherm Abdou Diallo in het shirt van Borussia Dortmund. © BSR Agency

Cucurella alweer terug naar FC Barcelona

FC Barcelona verkocht Marc Cucurella twee weken geleden voor 2 miljoen euro aan SD Eibar, maar koopt de twintigjarige linksback nu alweer terug voor 4 miljoen euro. Kassa dus voor het kleine clubje uit Baskenland, waar Cucurella vorig seizoen op huurbasis al 33 wedstrijden speelde. Cucurella moet bij FC Barcelona op linksback de concurrentie aangaan met Jordi Alba. Volgens Spaanse media was Junior Firpo (22) van Real Betis ook een optie voor FC Barcelona, maar de Spaans jeugdinternational lijkt die transfer voorlopig dus te kunnen vergeten.



De 20-jarige linksback, afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Barcelona, werd vorig jaar aan Eibar uitgeleend om ervaring op te doen. Hij speelde er 31 competitiewedstrijden en was daarin één keer trefzeker, uitgerekend tegen Barça.

Volledig scherm Justin Kluivert flitst voorbij Marc Cucurella tijdens de International Champions Cup vorig jaar. © AFP

Atalanta haalt smaakmaker van Racing Genk

Atalanta Bergamo heeft Roeslan Malinovski overgenomen van Racing Genk. De international van Oekraïne was afgelopen seizoen een van de smaakmakers in het elftal dat de Belgische titel veroverde. Malinovski (26) maakte dertien doelpunten in de nationale competitie en drie in de Europa League. Hij leverde ook nog eens zestien assists.

De Oekraïner speelde sinds begin 2016 voor Racing Genk. Malinovski kwam daarvoor in eigen land uit voor Sjachtar Donetsk en Zorja Loegansk. De spelmaker wordt bij Atalanta ploeggenoot van onder anderen de Nederlandse internationals Marten de Roon en Hans Hateboer. De club uit Bergamo eindigde afgelopen seizoen verrassend op de derde plaats in de Serie A en plaatste zich zo voor het eerst voor de poulefase van de Champions League.

Trippier op weg naar Atlético Madrid

Kieran Trippier is op weg naar Atlético Madrid, zo meldt The Telegraph. De club uit de Spaanse hoofdstad zou 22 miljoen euro overhebben voor de aanvallend ingestelde rechtsback van Tottenham Hotspur. De club uit Londen nam Trippier in de zomer van 2015 voor 5 miljoen euro over van Burnley. De 28-jarige international van Engeland staat nog tot medio 2022 onder contract bij Tottenham Hotspur, maar moet bij Atlético Madrid de opvolger gaan worden van Juanfran. Voormalig PSV’er Santiago Arias is nu de enige optie op rechtsback.

Matt Law on Twitter Told Kieran Trippier is travelling to Madrid with a view to completing his £20million move to Atletico. More to follow on @TeleFootball

Volledig scherm Kieran Trippier in duel met Dusan Tadic. © BSR Agency

Bale op de weg terug naar Tottenham Hotspur?

Gareth Bale viert vandaag zijn 30ste verjaardag. De winger uit Wales staat vandaag prominent op de cover van de Spaanse sportkrant Marca, maar dat is niet voor een felicitatie. Bale is namelijk hard op weg naar de uitgang bij De Koninklijke. Zijn oude club Tottenham Hotspur, die Bale op 1 september 2013 voor liefst 101 miljoen euro verkocht aan Real Madrid, zou de aanvaller graag terug willen halen naar Londen. De verliezend finalist van de Champions League zou 50 tot 60 miljoen euro overhebben voor Bale, maar Real Madrid-voorzitter Florentino Perez zou volgens Marca minimaal 70 tot 80 miljoen euro willen hebben voor de Welshman.



Jonathan Barnett, de zaakwaarnemer van Bale, heeft al gereageerd op dit gerucht. ,,Ik praat niet over deze onzin.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.

#LaPortada Bale tiene una salida 20.3k Likes, 146 Comments - MARCA (@marca) on Instagram: "#LaPortada Bale tiene una salida"

Morrison keert terug in Engeland

Ravel Morrison keert terug in de Premier League. De 26-jarige aanvallende middenvelder uit Manchester gaat aan de slag bij het gepromoveerde Sheffield United, dat hem transfervrij vastlegde. Morrison stond in Engeland te boek als groot talent bij Queens Park Rangers en West Ham United, maar bleek buiten het veld niet de meest gedisciplineerde speler. De afgelopen twee jaar speelde hij in het buitenland voor Lazio (Italië), Atlas (Mexico) en Östersund (Zweden), maar nu keert hij dus terug in de Premier League.

Sheffield United on Twitter Bladesman ✍️🔴

Lampard: Chelsea kan zonder nieuwe spelers

Chelsea mag voor straf geen spelers kopen in de zomerse transferperiode, maar de nieuwe coach Frank Lampard zit er niet mee. ,,Ik weet dat er geen nieuwe spelers komen, maar ik heb ook geen nieuwe spelers nodig. Ik ben erg blij met de selectie die er nu is”, zei de clubheld in Japan, waar Chelsea op tournee is.

FIFA strafte de Londense club met een transferverbod van een jaar en een boete van ruim een half miljoen euro wegens het overtreden van regels over het aantrekken van spelers jonger dan 18 jaar.

Lampard, die dertien seizoenen voetbalde bij Chelsea en clubtopscorer aller tijden is, is de opvolger van Maurizio Sarri, die naar Juventus is verhuisd. ,,Hij heeft uitstekende spelers achtergelaten”, meent Lampard. ,,Ik heb uiteraard mijn manier van werken en in de week dat ik nu met groep train, kan ik zeggen dat ik zeer tevreden ben over hun inzet en kwaliteiten.”

Volledig scherm © AP

Twente zorgt voor ‘klein wonder’ met komst Nakamura

FC Twente heeft het Japanse talent Keito Nakamura van Gamba Osaka aangetrokken. De aanvallend ingestelde speler wordt op 28 juli 19 jaar. FC Twente huurt hem voor twee jaar met de mogelijkheid hem definitief over te nemen.



Technisch directeur Ted van Leeuwen is in zijn nopjes met de komst van Nakamura. ,,Keito is een van de allergrootste talenten van Japan. Technisch vaardig, heeft een opmerkelijke spelintelligentie voor iemand van zijn leeftijd en kan op alle vijf aanvallende posities uit de voeten. Keito past perfect in ons spelsysteem. Een fijne speler ook voor het publiek. Het mag een klein wonder genoemd worden dat we met onze bescheiden financiële middelen erin geslaagd zijn deze kwaliteit aan te trekken. We zijn Keito erkentelijk voor het vertrouwen dat hij in ons heeft.”

Nakamura blijft nog even in Japan. De aanvaller, die eind deze maand zijn 19e verjaardag viert, speelt eind deze week met Gamba Osaka tegen Nagoya Grampus en stapt daarna in het vliegtuig naar Nederland. Nakamura gaat met rugnummer 13 spelen bij FC Twente.

Volledig scherm Keito Nakamura (rugnummer 38) geldt als een groot talent in eigen land. © Getty Images De Tukkers versterkten zich ook met Giorgi Aburjania, die overkomt van Sevilla. Net als Nakamura wordt de Georgische middenvelder voor twee jaar gehuurd met een optie tot koop. Van Leeuwen en trainer Gonzalo Garcia kennen de 24-jarige international uit hun gezamenlijke tijd bij de Cypriotische club Anorthosis Famagusta. Met de Spaanse aanvaller Aitor Cantalapiedra speelt ook nog een oud teamgenoot van Aburjania in Enschede.

Bruns sluit weer aan bij Vitesse, Beerens niet

Thomas Bruns sluit toch weer aan bij Vitesse. De 27-jarige middenvelder maakte de afgelopen weken geen deel uit van de selectie van trainer Leonid Sloetski, omdat hij mocht uitkijken naar een andere club. Bruns sloeg daarom ook het trainingskamp van de Arnhemmers in Polen over.

De Tukker speelde het afgelopen half jaar op huurbasis voor FC Groningen. Bruns debuteerde bij de noordelingen met twee doelpunten tegen zijn oude club Heracles Almelo (3-0), maar daarna kwam hij niet meer tot scoren. Groningen besloot Bruns na het seizoen terug te laten gaan naar Vitesse.

Roy Beerens, die net als Bruns de trip naar Polen oversloeg omdat hij geen toekomst meer heeft in het geel-zwart, blijft buiten de selectie van Sloetski. De 31-jarige aanvaller krijgt de ruimte om zich te oriënteren op een nieuwe werkgever. Beerens wil graag naar het buitenland.

Volledig scherm Thomas Bruns speelde het afgelopen half jaar op huurbasis voor FC Groningen. © BSR/Soccrates

PSV wil snel met Feyenoord om tafel voor Berghuis

PSV heeft nog altijd interesse om Steven Berghuis over te nemen van Feyenoord. De verwachting is dat de club uit Eindhoven snel aanschuift bij de beleidsbepalers in De Kuip. Feyenoord wil de 27-jarige aanvaller graag houden, maar kan een mooie transfersom wel goed gebruiken om de selectie te versterken. Zeker nu Nicolai Jørgensen kampt met een blessure en waarschijnlijk de derde voorronde van de Europa League niet haalt.

Volledig scherm Steven Berghuis is nog altijd in beeld bij PSV. © Pim Ras Fotofgrafie

Sleegers terug bij FC Eindhoven

Joey Sleegers (24) keert bij FC Eindhoven, de club waar hij in het seizoen 2014-2015 hoge ogen gooide, terug op de Nederlandse velden. De buitenspeler komt over van AS Trencìn, tekent voor drie jaar en is al medisch gekeurd.

,,De afgelopen anderhalf jaar heb ik me goed ontwikkeld in Trencìn, maar ik wilde graag terug naar Nederland, om dichter bij mijn vrienden en familie voetballen”, geeft Sleegers aan. ,,FC Eindhoven ken ik. Ik weet ik wat ik hier heb. En vanuit hier kan ik altijd weer een stap maken.”

Sleegers werd in seizoen 2014-2015 door FC Eindhoven gehuurd van Feyenoord en kende in het Jan Louwers Stadion zijn definitieve doorbraak in het betaald voetbal. Met dertien goals en vijf assists werd hij in 2015 zelfs verkozen tot grootste talent van de eerste divisie. Na periodes bij VVV-Venlo en NEC belandde de aanvaller in Trencìn, waar hij in 42 officiële duels elf keer scoorde en zes assists gaf.

Volledig scherm Joey Sleegers is terug in Eindhoven. © ED

Voormalig Utrecht-spits Haller naar West Ham

Sébastien Haller kan zijn carrière voortzetten in de Premier League. De Franse spits heeft van zijn club Eintracht Frankfurt toestemming gekregen om naar Londen te gaan, voor een medische keuring bij West Ham United. De clubs zijn akkoord over een transfersom van naar verluidt 45 miljoen pond, omgerekend bijna 50 miljoen euro.

De 25-jarige Fransman maakte afgelopen seizoen vijftien doelpunten in de Bundesliga, een jaar eerder kwam de spits tot negen treffers. Haller won in zijn eerste seizoen met Frankfurt direct de DFB-Pokal (Duitse beker). De Duitsers betaalden in 2017 zo’n 7 miljoen euro om Haller over te nemen van FC Utrecht, dat ook een doorverkooppercentage. Naar verluidt kan de club nu 12 procent van de transfersom - 6 miljoen euro - tegemoet zien. De Fransman, een publiekslieveling in de Domstad, tekende in 2,5 jaar voor meer dan 40 doelpunten in de eredivisie.

Eintracht Frankfurt moest deze zomer ook al afscheid nemen van de Servische aanvaller Luka Jovic, die voor 60 miljoen naar Real Madrid verhuisde. Jovic was de clubtopschutter in de Bundesliga met zeventien treffers.

FC Emmen haalt met Hiariej opnieuw versterking

Volledig scherm Tom Hiariej als speler van FC Groningen in duel met Dirk Kuyt. © Pim Ras Fotografie FC Emmen heeft Tom Hiariej terug naar de eredivisie gehaald. De 30-jarige middenvelder trainde al een aantal weken mee met de selectie van trainer Dick Lukkien en hij heeft nu een contract voor één jaar ondertekend bij de Drentse eredivisionist. Hiariej voetbalde de afgelopen twee jaar in Australië bij Central Coast Mariners, waar hij een tijdje de gestopte topsprinter Usain Bolt als teamgenoot had.



,,Het voelt goed om weer in Emmen te zijn”, zegt de voormalig jeugdinternational van Oranje, die in het seizoen 2012-2013 als huurling al een half jaar bij Emmen speelde. ,,Ik kende de club, veel spelers en de trainer natuurlijk al. Vanaf het begin was er meteen een klik en dan is het mooi dat de club het ook in mij ziet zitten.”



Hiariej komt uit de jeugd van FC Groningen, waarvoor hij jarenlang speelde. De multifunctionele middenvelder werkte daar ook samen met Lukkien.

Portugese verdediger op proef bij Willem II

João Queirós is vanmorgen begonnen aan een proefstage bij Willem II. De 21-jarige centrale verdediger uit Viena de Castelo is afkomstig van FC Köln, waar zijn contract nog een jaar doorloopt. De 1,92 meter lange linkspoot werd afgelopen jaar verhuurd aan Sporting Lissabon, dat daarbij ook een optie tot koop bedong.



De voetballer is opgeleid bij SC Braga en speelde al eens een half seizoen in de jeugd van het Braziliaanse Palmeiras. Twee jaar geleden verhuisde hij voor drie miljoen euro van SC Braga naar FC Köln. Bij de Duitse promovendus tekende hij een contract voor 2022. In Köln kwam Quierós namens het reserveteam tot veertien duels in de Regionalliga West.

Sibon in staf Verbeek bij Adelaide

Gerald Sibon verlaat sc Heerenveen en kiest voor een avontuur in Australië. De 45-jarige oud-voetballer gaat bij Adelaide United werken onder de nieuwe hoofdtrainer Gertjan Verbeek. Sibon, die Verbeek goed kent uit hun gezamenlijke tijd bij Heerenveen, moet vooral gaan zorgen voor een goede doorstroming van de jeugd naar de hoofdmacht. Sibon was zelf in Australië een seizoen als speler actief bij Melbourne Heart.

Bayern wil Lewandowski langer binden

Volledig scherm Robert Lewandowski lijkt ook de komende jaren bij Bayern München te blijven. © Getty Images Bayern München wil topschutter Robert Lewandowksi langer aan zich binden. De Duitse recordkampioen onderhandelt over een nieuw contract voor de Pool dat loopt tot en met 2023. ,,We zijn nog niet tot een akkoord, maar feit is dat Robert zich bijzonder goed voelt bij Bayern München”, aldus directievoorzitter Karl-Heinz Rummenigge.



Lewandowski kwam in 2014 over van Borussia Dortmund en kroonde zich in zijn vijf seizoenen bij Bayern drie keer tot topscorer van de Bundesliga. ,,Zo’n speler wil je niet kwijt”, meent Rummenigge, die de leeftijd van de Pool absoluut geen bezwaar vindt. Lewandowksi is 30 jaar en zal bij de afloop van zijn nieuwe langjarige contract 35 jaar zijn. ,,Als je naar zijn lichaam kijkt, zie je een speler die makkelijk nog een aantal jaren op het hoogste niveau mee kan.”

Boscagli moet gaatje in PSV-selectie dichten

Als PSV er deze week in slaagt om prooi Olivier Boscagli definitief in te lijven, is het laatste gaatje in de A-selectie in principe gedicht. Op dit moment was er nog geen tweede linksback voorhanden, waardoor trainer Mark van Bommel op trainingen en bij oefenduels een beroep moest doen op enkele onervaren Jong PSV’ers.



PSV schreeuwt zeker niet van de toren dat de 21-jarige Fransman in beeld is, omdat een andere club (naar verluidt Saint-Étienne) hem ook graag wil inlijven. Hij moet ruim anderhalf miljoen euro kosten, is de verwachting. Saint-Étienne was volgens Franse media al persoonlijk rond met Boscagli, maar kwam er (nog) niet uit met zijn huidige club OGC Nice.



Als Boscagli aansluit, is PSV zeker nog niet klaar in deze transferzomer. De gaten in de selectie zijn dan weliswaar gedicht, maar kwalitatief wil PSV zich nog altijd versterken en bovendien zijn vervangingsinvesteringen zeker denkbaar. Gaan Hirving Lozano en Steven Bergwijn bijvoorbeeld weg, dan komt er zeker nog een speler bij (Steven Berghuis is een optie). Daarnaast krijgt een aantal spelers uit de huidige selectie de kans om een transfer te realiseren (bijvoorbeeld Bart Ramselaar, Luuk Koopmans en ook Gastón Pereiro).