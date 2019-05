Engels over Sloveense dopingperikelen: ‘Voelen ons niet aangesproken’

Van Gerwen aast op vijfde Premier Lea­gue-ti­tel: ‘Als het moet, sta ik er’

14:36 In het darts zijn er van die zekerheden. 501 punten is goed voor de zege; 180 is de topscore, het WK in Londen is een feest en aan het eind van de Premier League staat Michael van Gerwen in de finale.