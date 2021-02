Engelse clubs vliegen uit over heel Europa: Chelsea in Roemenië tegen Atlético

Omdat vluchten uit het Verenigd Koninkrijk in tal van landen niet worden toegelaten, moeten veel Europese uitduels van Engelse clubs worden verplaatst. In de Champions League gold dat al voor meerdere wedstrijden: de wedstrijd tussen RB Leipzig en Liverpool wordt in Boedapest. De Hongaarse hoofdstad is ook de locatie waar Borussia Mönchengladbach en Manchester City elkaar treffen.



In de Europa League speelt Manchester United om dezelfde reden de uitwedstrijd tegen Real Sociedad in Turijn. Het Noorse Molde en Hoffenheim treffen elkaar in het Spaanse Villarreal. Door de gesloten grenzen en regels met betrekking tot quarantaine vanwege het coronavirus is het voor de Duitsers niet mogelijk naar Noorwegen af te reizen.