Engelse transferdeadlineday, Arzani naar City, Maduro stopt met voetbal

Nadal boekt moeiteloze overwin­ning op Paire

7:59 Rafael Nadal heeft zijn eerste optreden op het Rogers Open van Toronto kort gehouden. Na een bye in de eerste ronde versloeg hij de Fransman Benoît Paire in twee sets: 6-2 6-3. De nummer één van de wereld uit Spanje was in 74 minuten klaar. In de volgende ronde neemt Nadal het op tegen Stan Wawrinka, de Zwitser die na blessureleed nog zoekt naar zijn oude niveau.