Engelsman, Spanjaard, Filipijn én Pool winnen in middagsessie

De tweede partij van de sessie, tussen Cristo Reyes en Lourence Ilagan, kon nog op de meeste actie rekenen. Vooral dankzij de Filipijn Ilagan, die op een 2-0 voorsprong in sets kwam, maar door enkele rare fratsen (zoals het willen uitgooien van 120 door middel van driemaal dubbel 20 in plaats van de gebruikelijke triple 20, enkele 20, dubbel 20) de wedstrijd uit handen gaf. Reyes, die op zijn beurt reageerde op de rare actie van zijn Filipijnse opponent, zorgde voor een comeback en won met 3-2.



In de laatste partij van de middag kwam met Ratajski de enige geplaatste speler van de sessie in actie. De Pool, nummer 21 van de wereldranglijst, begon zeer moeizaam aan zijn tweede rondepartij tegen de Oostenrijker Lerchbacher, kwam ook met 1-0 achter in sets, maar rechtte de rug en won uiteindelijk vrij eenvoudig met 3-1.



Ratajski is, na Michael van Gerwen (eerste) en Gary Anderson (vijfde), pas de derde geplaatste speler in de derde ronde van het WK in Londen.



Uitslagen

Eerste ronde (best of five)

Ryan Searle - Robbie King 3-2

Cristo Reyes - Lourence Ilagan 3-2

Rowby-John Rodriguez - Noel Malicdem 0-3



Tweede ronde (best of five)

Krzysztof Ratajski - Zoran Lerchbacher 3-1