Enkelblessure Apeldoornse Licia Darnoud verpest begin van het seizoen bij FC Twente flink

Het gebeurde al bijna twee maanden geleden toen Darnoud zich verstapte tijdens een training bij het geven van een pass. Ze had ineens veel pijn, maar verliet niet direct het veld. ,,Dat was achteraf niet slim", weet ze nu. ,,Ik heb zeker nog tien minuten in het veld gestaan voordat ik echt niet verder kon.”

Ze werd van het trainingsveld gedragen, maar er werd niet direct aan een forse blessure gedacht. Een verrekking van de enkelbanden was de voorzichtige diagnose. ,,Er zijn niet direct foto's gemaakt omdat we eigenlijk dachten dat het allemaal mee zou vallen. Ik stond al snel weer op het veld om te proberen wat ik wel zou kunnen. Ik ben zelfs weer aan het optrainen geweest, maar het werd maar niet beter.”

Scheurtjes in enkelband

Vijf weken nadat het gebeurde werd er toch maar een foto van de enkel gemaakt in het ziekenhuis. Daar werden twee scheurtjes in de enkelbanden en een verknelling van de achterste enkelband geconstateerd. ,,Pfff, toen wist ik dat het wel even klaar was.”

Quote Jammer dat ik de duels tegen PSV en Ajax heb moeten missen. Dat zijn wel de duels die je graag wil meemaken Licia Darnoud, Voetbalster FC Twente

Ze miste de topper tegen PSV van afgelopen weekend, die FC Twente met 3-2 won. Maar ook dit weekend het duel tegen Ajax. ,,Dat zijn toch de wedstrijden die je heel graag wil meemaken. Maar dat zit er voorlopig niet in. Ik train nu wat coördinatie, maar heb wel een prik gehad met ontstekingsremmers. Wedstrijdtrainingen mag nog even niet, ik heb net weer een stapje terug moeten doen omdat het op een training misging.”

Volledig scherm Licia Darnoud. © Rob Voss

Natuurlijk baalt Darnoud, want dit had ze zich anders voorgesteld. Afgelopen zomer verlengde ze haar contract bij FC Twente met een jaar en ging ze haar vierde seizoen als profvoetbalster in. ,,Ik heb een hele goede voorbereiding gehad en had goede hoop veel speelminuten te krijgen", denkt de voetbalster die in het centrum van de verdediging en als rechtervleugelverdediger aan de slag kan. ,,Maar nu eerst herstellen en dan weer goed terugkomen.”