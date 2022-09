Entourage Mathieu van der Poel en KNWU onder vergrootglas na WK-debacle: ‘Dit heeft toch niemand kunnen voorzien?’

KNVB benoemt Arjen Robben en Robin van Persie tot bondsrid­der

De KNVB heeft Arjen Robben en Robin van Persie benoemd tot bondsridder. Dat gebeurde zondag tijdens een bijeenkomst voor oud-internationals in Zeist, voorafgaand aan de laatste groepswedstrijd in de Nations League in Amsterdam tussen Nederland en België.

25 september